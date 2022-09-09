Кременчуцьких дітей запрошують на заняття у гуртках з технічного моделювання та радіоконструювання

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти запрошує дітей на технічні гуртки.
Учнів чекають на гуртках судномоделювання, стендового моделювання, технічне моделювання, радіоконструювання.
Заняття — безкоштовні.
Гуртки починають працювати з 15 вересня. Адреса - вул. Софіївська, 69-А
Телефон для довідок - 098 620 75 70
Які гуртки можуть відвідувати діти у Кременчуці з 1 вересня
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер