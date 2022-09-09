Поліцейські Полтавщини з початку року розшукали понад 400 безвісно зниклих дітей

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 133

В поліції розповіли, що треба знати та робити батькам, якщо зникла дитина

З початку 2022 року до поліції Полтавської області надійшло 402 звернення про зникнення дітей. Завдяки згуртованим діям поліції та інших правоохоронних органів, а також засобів масової інформації, представників органів місцевого самоврядування та громадськості, усіх зниклих дітей вдалося розшукати.

За інформацією відділу ювенальної превенції обласної поліції, протягом першої ж доби знайшли 387 неповнолітніх!

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Коли надходить повідомлення про зниклу дитину її негайно оголошують у розшук та організовують пошукові заходи. За необхідності, організовуємо пошукові групи, до яких залучаємо працівників інших служб, волонтерів та місцевих мешканців. Ми збираємо необхідну інформацію про час, місце, обставини зникнення дитини, її індивідуальні особливості, уподобання, фізичний та психічний стан на момент зникнення. Окрім того, аналізуємо інформацію про взаємини, що склалися у дитини з рідними, в учнівському колективі тощо, а також вивчаємо коло спілкування. Наше головне завдання — розшукати зниклу дитину якомога швидше. В ідеалі — протягом доби, — пояснила очільниця ювенальної поліції області Ірина Москаленко.

Поліція нагадує, що за статистикою 95% відсотків зниклих дітей правоохоронці знаходять до кінця доби. Щоправда, за умови, що батьки (або інші особи, які доглядають за дитиною) звернулися до поліції швидко та повідомили необхідну інформацію!

Отже, що треба знати батькам, якщо зникла дитина: