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Які гуртки можуть відвідувати діти у Кременчуці з 1 вересня

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 446

 

Об’єднання дитячо-юнацьких клубів набирає у 18 гуртків дітей від 5 до 18 років

1 вересня стартує навчальний рік як у школах, так і у закладах позашкільної освіти. Мерія Кременчука поінформувала, що Об’єднання дитячо-юнацьких клубів (ОДЮК) набирає у гуртки дітей від 5 до 18 років. Навчання безкоштовне.

Зараз в Об’єднанні працює 18 клубів:

  1. клуб «Авангард» (вул. Чумацький шлях, буд. 7) – гуртки «Хортинг» і «Клуб юних десантників»;
  2. клуб «Аврора» (проспект Лесі Українки, буд. 24) – гуртки «Дизайн та екологія», «Оздоровча фізкультура», гурток раннього гармонійного розвитку та англійської мови «Бембі» і гурток образотворчого мистецтва «Кольоровий світ»;
  3. клуб «Вікторія» (вул. Велика Набережна, буд. 29) – гуртки образотворчого мистецтва і виготовлення сувенірів «Скринька»;
  4. клуб «Вулкан» (вул. Чумацький шлях, буд. 3) – спортивні гуртки;
  5. клуб «Дебют» (вул. Перемоги, 24/2) – гуртки образотворчого мистецтва «Кольоровий світ», «АкварельКа», раннього гармонійного розвитку «Сонечко», раннього розвитку та англійської мови Smart kids;
  6. клуб «Джерельце» (вул. Героїв України, буд. 9) – гуртки раннього гармонійного розвитку та англійської мови «Бембі», «Дизайн та екологія», образотворчого мистецтва «Різнобарв’я», «Футбол», «Оздоровча фізкультура»;
  7. клуб «Дивограй» (вул. Шевченка, буд. 64) – творчі гуртки;
  8. клуб «Дніпро» (вул. Миру, буд. 27) – гуртки образотворчого мистецтва «Апельсин» і сучасної творчості «Арт-Декор»;
  9. клуб «Метеор» (вул. Павлова, буд. 8) – гуртки виготовлення сувенірів «Скринька», «Оздоровча гімнастика» і вокального співу «Сонячне сяйво»;
  10. клуб «Мрія» (вул. Героїв Крут, буд. 3) – гурток «Дизайн та екологія»;
  11. клуб «Надія» (вул. Вадима Пугачова, буд. 27) – гуртки вокального співу «Сонячне сяйво» і сучасної творчості «Арт-Декор»;
  12. клуб «Орхідея» (вул. Мічуріна, 87) – студія естрадно-спортивного танцю «Орхідея», хореографічний гурток Stimul, «Футбол», «Студія дизайну», студія рукоділля Happy Art;
  13. клуб «Пошук» (набережна Л. Дніпрова, буд. 80) – гурток вокального співу «Мелодія», декоративно-ужиткового мистецтва «Умілі ручки», образотворчого мистецтва «Різнобарв’я», виготовлення сувенірів «Майстриня»;
  14. клуб «Промінь» (вул. Володимира Великого, буд. 14) – гурток раннього гармонійного розвитку та англійської мови «Бембі», образотворчого мистецтва «Кольоровий світ»;
  15. клуб «Сатурн» (вул. Нагірна, буд. 4) – гуртки «Оздоровча гімнастика», загальної фізичної підготовки, айкідо, гурток образотворчого мистецтва «Барви» (зразковий художній колектив);
  16. клуб «Старт» (вул. Шкільна, буд. 13/10) – гурток образотворчого мистецтва «Різнобарв’я», «Оздоровча гімнастика», декоративно-ужиткового мистецтва «Умілі-ручки», виготовлення сувенірів «Майстриня»;
  17. клуб «Сузір’я» (вул. Олексія Древаля, буд. 27а) – фотогурток Colors, образотворчого мистецтва «Апельсин», раннього гармонійного розвитку «Смайлик»;
  18. клуб «Супутник» (вул. Київська, буд. 52) – гурток виготовлення сувенірів «Скринька», «Оздоровча фізкультура», образотворчого мистецтва «Апельсин».

Минулого навчального року клуби відвідувало 1472 дитини.

За детальною інформацією щодо роботи гуртків ОДЮК звертайтесь за номером телефону 3-91-69. Адреса: Перемоги, 24/2.

Графік роботи клубів за місцем проживання:

  • з понеділка по п’ятницю – 14.00-19.00;
  • субота – 10.00-15.00.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: гурток ОДЮК клуби діти
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