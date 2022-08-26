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Кременчук, Надзвичайні новини

За рахунок чого Стабілізаційний фонд міського бюджету Кременчука збільшили на 15 млн грн

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 249

 

Відповідні рішення депутати Кременчуцької міської ради затвердили на сесії

Сьогодні, 26 серпня, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили два рішення, що стосуються Стабілізаційного фонду міського бюджету.

Вони внесли зміни до рішення Кременчуцької міської ради від 22.03.2022 року «Про створення Стабілізаційного фонду в новій редакції». Зміни стосуються розміру цього фонду. Ним Стабілізаційний фонд, створений у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади, збільшується на 15 млн грн – до 171 млн 138 тис грн. З них, загальний фонд – 127 млн 428 тис грн та спеціальний – 43 млн 709 тис грн.

Необхідність цього збільшення пояснюється метою «результативного і цільового використання бюджетних коштів для забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та життєвонеобхідних потреб жителів Кременчуцької міської територіальної громади в період воєнного стану».

Як зазначається у поясненні до рішення, додаткові бюджетні асигнування передбачається використати «на допомогу армії, укріплення оборони міста, формування продрезерву Кременчука, підтримку переселенців та інші нагальні потреби».

У другому рішенні, ухваленому депутатами, говориться про те, звідки взялися ці додаткові 15 млн грн. Ним перерозподіляються бюджетні асигнування міського бюджету на 2022 рік. Зокрема, зменшуються бюджетні асигнування, передбачені Програмою відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для потреб населення на 2022 рік на суму 15 млн грн.

Та, відповідно збільшуються бюджетні асигнування на цю ж суму на виконання Міської комплексної Стабілізаційної програми.

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Автор: Віктор Крук
Теги: бюджет Кременчука Кременчуцька міська рада рішення депутати
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