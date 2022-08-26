Кіт Грей та собачка Каштанка шукають господарів, а лайка Лайма вже знайшла

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 323

Ще багато тварин у КП «Спецсервіс-Кременчук» мріють про люблячу родину

Нечистокровна лайка Лайма, про яку ми писали 4 серпня, знайшла господаря, повідомляє мерія Кременчука. Виснажена та хвора собака потрапила до КП «Спецсервіс-Кременчук» і прожила у притулку пів року. Тепер у неї є родина і новий дім.

Щодня до притулку потрапляє 5-10 тварин, більшість із них потребує лікування. Усім тваринам надають допомогу, стерилізують та відпускають на вулицю. Для деяких вдається знайти родину.

Сьогодні ви дізнаєтесь ще про чотирьох тварин, які також чекають на добрих господарів. А можливо, вдастся знайти людей, що загубили своїх улюбленців.

Каштанка – мініатюрна собачка, потрапила до притулку майже місяць тому. Схожа на домашню, вихована, у нашийнику. Маленька і непосидюча, як дзиґа. Каштанка дружелюбна, розумна, дуже потішна.

Амалія – потрапила до притулку понад рік тому разом із сестричкою. Їх знайшли у безлюдній місцевості волонтери. Собаки були ослаблені, з кліщами. Фахівці їх вилікували, а минулого літа одну із сестричок забрали в сім’ю. Амалія життєрадісна і красива.

Нала – пухнаста кішка, їй близько 5 років. Була домашньою, охайна та вихована. Недовірлива до незнайомців. Але після кількох разів спілкування Нала стає лагідною.

Грей – милий котик став пацієнтом КП «Спецсервіс-Кременчук» 16 серпня. Його знайшли біля парку Миру. Можливо, він випав із вікна сусідніх будинків. Кіт чистенький, вибагливий у їжі, може мати проблеми із зором. На вулиці така тварина навряд чи виживе. Тому в притулку шукають його попередніх господарів або людей, які захочуть прийняти Грея до себе.

Якщо у вас є бажання взяти в родину цих або інших тварин, пишіть на сторінку КП «Спецсервіс-Кременчук» у фейсбуці або звертайтеся за адресою: вул. Горького, 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 – обідня перерва).

Щоб підтримати тварин, що лишаються у «Спецсервіс-Кременчук», можна приносити сухий корм, м’ясні обрізки, крупу. Або дерев’яні чи пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі, які згодяться для облаштування місць.