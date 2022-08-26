У Кременчуці копи знайшли у водія Volkswagen два ножі

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 171

26 серпня у водія Volkswagen копи знайшли ножі. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Близько 11.00 на набережній Лейтенанта Дніпрова інспектори патрульної поліції спільно з працівниками державної служби охорони помітили, як водій припаркованого автомобіля Volkswagen Golf, побачивши поліцейських, заметушився й почав дивно поводитись, що і привернуло увагу патрульних. Охоронці порядку провели поверхневу перевірку авто та знайшли два ножі.

Для подальшого з’ясування обставин та вилучення холодної зброї патрульні на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.