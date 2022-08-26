У Кременчуці заговорили про обладнання пунктів обігріву у підвалах багатоповерхівок

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 238

Ініціативу львівських ОСББ щодо обладнання пунктів обігріву у підвалах житлових будинків сьогодні, 26 серпня, на ранковому брифінгу журналісти обговорили з начальником Кременчуцької районної військової адміністрації Олегом Лєдніком. І хоч у Львові й немає таких проблем з централізованим опаленням, як у Кременчуці, але львів’яни побоюються можливих перебоїв з газом та електропостачанням у зимовий період та готуються до можливої відсутності опалення багатоповерхівок.

Олег Лєднік також закликає перестрахуватися та бути готовими до найгіршого розвитку подій.

- У нашому районі 12 територіальних громад. Але це питання актуально лише для двох – Горішнєплавнівській та Кременчуцькій, де є централізоване опалення. Особливо – для останньої. І це завдання органів місцевого самоврядування забезпечити людей теплом. Якби дане питання було у повноваженнях військової адміністрації, то ми би їм вже займалися. Але за ці питання відповідає міська влада. Чи варто обладнувати пункти обігріву у підвалах багатоповерхівок? Вважаю, що таке рішення потрібно приймати і цим треба займатися. Буде добре, якщо пункти обігріву у підвалах цієї зими не знадобляться. Але краще – перестрахуватися, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що кременчужанам варто і самим завчасно подбати про обладнання пунктів обігріву у підвалах своїх житлових будинків. Особливо у тих будинках, де створені ОСББ. Але перед цим треба обов’язково проконсультуватися з фахівцями ДСНС та обладнувати пункти обігріву з дотриманням правил пожежної безпеки.