Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці заговорили про обладнання пунктів обігріву у підвалах багатоповерхівок

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 238

 

Містянам пропонують завчасно подбати про пункти обігріву у підвалах їх житлових будинків

Ініціативу львівських ОСББ щодо обладнання пунктів обігріву у підвалах житлових будинків сьогодні, 26 серпня, на ранковому брифінгу журналісти обговорили з начальником Кременчуцької районної військової адміністрації Олегом Лєдніком. І хоч у Львові й немає таких проблем з централізованим опаленням, як у Кременчуці, але львів’яни побоюються можливих перебоїв з газом та електропостачанням у зимовий період та готуються до можливої відсутності опалення багатоповерхівок.

Олег Лєднік також закликає перестрахуватися та бути готовими до найгіршого розвитку подій.

- У нашому районі 12 територіальних громад. Але це питання актуально лише для двох – Горішнєплавнівській та Кременчуцькій, де є централізоване опалення. Особливо – для останньої. І це завдання органів місцевого самоврядування забезпечити людей теплом. Якби дане питання було у повноваженнях військової адміністрації, то ми би їм вже займалися. Але за ці питання відповідає міська влада. Чи варто обладнувати пункти обігріву у підвалах багатоповерхівок? Вважаю, що таке рішення потрібно приймати і цим треба займатися. Буде добре, якщо пункти обігріву у підвалах цієї зими не знадобляться. Але краще – перестрахуватися, -  зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що кременчужанам варто і самим завчасно подбати про обладнання пунктів обігріву у підвалах своїх житлових будинків. Особливо у тих будинках, де створені ОСББ. Але перед цим треба обов’язково проконсультуватися з фахівцями ДСНС та обладнувати пункти обігріву з дотриманням правил пожежної безпеки.

3
Автор: Віктор Крук
Теги: пункти обігріву підвали Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх