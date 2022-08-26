У Кременчуці заговорили про обладнання пунктів обігріву у підвалах багатоповерхівок

Ініціативу львівських ОСББ щодо обладнання пунктів обігріву у підвалах житлових будинків сьогодні, 26 серпня, на ранковому брифінгу журналісти обговорили з начальником Кременчуцької районної військової адміністрації Олегом Лєдніком. І хоч у Львові й немає таких проблем з централізованим опаленням, як у Кременчуці, але львів’яни побоюються можливих перебоїв з газом та електропостачанням у зимовий період та готуються до можливої відсутності опалення багатоповерхівок.
Олег Лєднік також закликає перестрахуватися та бути готовими до найгіршого розвитку подій.
Він додав, що кременчужанам варто і самим завчасно подбати про обладнання пунктів обігріву у підвалах своїх житлових будинків. Особливо у тих будинках, де створені ОСББ. Але перед цим треба обов’язково проконсультуватися з фахівцями ДСНС та обладнувати пункти обігріву з дотриманням правил пожежної безпеки.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер