Поліція Полтавщини встановлює обставини травмування у Кобеляках чоловіка на виробництві

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Робітник отримав травму ноги під час неконтрольованого руху спецтранспорту та був госпіталізований

Вчора, 25 серпня, в місті Кобеляки під час виконання планових робіт з очищення електромережі від гілок дерев був травмований 63-річний працівник підприємства. Повідомлення про травмування надійшло від медиків до відділення №2 (м.Кобеляки) Полтавського райуправління поліції близько 17.00. Поліція одразу розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередніми даними, чоловік отримав травму ноги під час неконтрольованого руху спецтранспорту. Потерпілого госпіталізували.

- За даним фактом підрозділом дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство, - йдеться у повідомленні.