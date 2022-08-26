Поліція Полтавщини встановлює обставини травмування у Кобеляках чоловіка на виробництві

Вчора, 25 серпня, в місті Кобеляки під час виконання планових робіт з очищення електромережі від гілок дерев був травмований 63-річний працівник підприємства. Повідомлення про травмування надійшло від медиків до відділення №2 (м.Кобеляки) Полтавського райуправління поліції близько 17.00. Поліція одразу розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередніми даними, чоловік отримав травму ноги під час неконтрольованого руху спецтранспорту. Потерпілого госпіталізували.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер