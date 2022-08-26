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У Пирятині відкрили громадський туалет за 300 тис. грн. А що маємо у Кременчуці?

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 122

 

Кременчужани скаржаться, що у вбиральні у центрі нашого міста сморід, антисанітарія та забиті унітази, тож справити можна тільки «маленьку» нужду

У Пирятині запрацювала модульна вбиральня, вартість якої 316 333 гривні. Про це повідомляє Пирятинська громада у фейсбуці.


Туалет розташований на площі Героїв Майдану, поблизу Центру надання адміністративних послуг. Скористатися ним можуть, як відвідувачі міського ринку, який знаходиться поряд, так і всі жителі й гості Пирятина.

Модуль купили ще минулого року за рахунок бюджету громади. Загалом Пирятин придбав три таких модулі: один вже кілька місяців діє біля дитячого майданчика, поряд з адмінбудівлею міської ради, ще один планують встановити в іншій частині міста.

А що у Кременчуці? Громадський туалет, що знаходиться у центрі міста на вулиці Лейтенанта Покладова (у районі скверу імені Олега Бабаєва), у незадовільному стані. До прикладу, у чоловічій вбиральні працюють лише пісюари, а от кабінки – ні, тобто справити можна тільки «маленьку» нужду. Коштує це «задоволення» 5 грн.

Варто звернути увагу, що ще 5 серпня про такі проблеми писала кременчужанка Марина на своїй сторінці у фейсбуці. У жіночій вбиральні справи не кращі: унітази заповнені водою у рівень з підлогою, через що у туалеті стоять сморід та антисанітарія. Сходити «по великому» не є можливим. Працівниця громадського туалету пояснила, що каналізація забилася, щоб привести труби до ладу, потрібно знімати новий асфальт, який нещодавно уклали на вулиці Лейтенанта Покладова. Але добро на це ніхто не дає, тож ситуація не вирішується вже кілька місяців.

У фотоблоці світлини 1-6 – це Пирятин, а 7-12 – Кременчук.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: туалети Пирятин
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