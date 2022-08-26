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Кременчук, Полтавщина

На Кобеляччині браконьєр наловив риби на 24 тисячі гривень

Вчора, 21:03 Переглядів: 192

 Рибу ловив сітками та з човна

На водоймі Кам’янського водосховища біля села Придніпрянське (Кобеляцька громада) затримали рибалку-порушника, повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль. Рибалка виловив рибу двома жиляними сітками з алюмінієвого човна. У підсумку нарибалив 12 карасів, ляща та сазана.

Зазначається, що збитки, нанесені рибному господарству України, становлять 24 тис. 327 гривень. Заборонені знаряддя лову, човен та рибу в нього вилучили. 

 

Правоохоронці нагадують, що в  функціонує телефонна «гаряча лінія»: (096) 907 5008. Бачите браконьєра - повідомляйте. За добування риби забороненими знаряддями лову передбачена відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП, штраф - до 680 грн. Крім штрафу, нараховуються збитки за кожну виловлену рибину відповідно до такс: сазан – 3 706 гривень, лящ – 1 649 гривень, карась сріблястий – 1 581 гривень.

Раніше повідомлялось, що з 15 серпня до 30 вересня на водоймах Полтавщини заборонений вилов раків. Штраф за кожного виловленого рака - 3 332 тис. гривень. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: риба браконьєри
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