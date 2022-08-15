Відсьогодні на водоймах Полтавщини заборонено ловити раків

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На Полтавщині відсьогодні, 15 серпня, заборонений вилов раків, повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль.

Заборона встановлена для забезпечення охорони раків під час другої линьки та виношування ікри. Цього року проходження першої линьки раків відбувся із затримкою до 15 діб.

Заборона діятиме до 30 вересня 2022 року.

За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 тис. 332 гривні за кожного виловленого рака.

Нагадаємо, у час, коли дозволено ловити раків, одній особі за одну добу перебування на водоймах можна зловити 30 раків, на водоймах, закріплених за громадськими об'єднаннями, а також там, де запроваджено платне рибальство - 50 шт. Мінімальний розмір рака - 10 см.