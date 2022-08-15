Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила закон про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» до 21 листопада та закон про затвердження указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Обидва закони підтримали народні депутати, повідомляє «Лівий берег».
Так, строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5.30 23 серпня строком на 90 діб. Крім того, проведення загальної мобілізації продовжується з 23 серпня на 90 діб.
Нагадаємо, у травні президент Зеленський продовжив воєнний стан до 23 серпня.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер