Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію

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Він діятиме ще 90 днів, до 21 листопада

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила закон про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» до 21 листопада та закон про затвердження указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Обидва закони підтримали народні депутати, повідомляє «Лівий берег».

Так, строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5.30 23 серпня строком на 90 діб. Крім того, проведення загальної мобілізації продовжується з 23 серпня на 90 діб.

Нагадаємо, у травні президент Зеленський продовжив воєнний стан до 23 серпня.