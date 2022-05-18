Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

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Тексти документів на сайті ВР наразі не опубліковано

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти - про продовження строку дії воєнного стану та про продовження проведення загальної мобілізації. Про це повідомляє пресслуба Верховної Ради України.

Зокрема, Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7389 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та проєкт закону «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» зареєстровано під номером 7390.

Тексти документів на сайті ВР наразі не опубліковано.