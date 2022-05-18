У Кременчуці попрощалися із яхтсменом Іваном Юхименком, який загинув у ДТП

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 642

У ДТП загинув директор світловодського яхт-клубу «Кристал» Іван Олексійович Юхименко. Як повідомляє інтернет-видання Світловодськ, прощання відбулося вчора, 17 травня, у Кременчуці на вулиці Троїцькій.

- Пішов у вічне плавання Іван Юхименко - багаторічний директор світловодського яхт-клубу «Кристал», капітан яхти «Оля-Ля», непересічна людина, чудовий організатор, натхненник, люблячий чоловік, батько, надійний та вірний друг, - так написали про свого колегу по вітрильному спорту - сенсу його життя - яхтсмени з Черкаського яхт-клубу «Парус».