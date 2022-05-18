Ferrexpo передала партію гуманітарної допомоги для переселенців у Полтаві

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 116

Внаслідок військової агресії багато громадян вимушені були залишити свої домівки та переїхати до інших регіонів України. Одним із таких центрів для переселенців стала Полтавщина, а сам обласний центр прийняв більше 113 тисяч тимчасово переміщених осіб з Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей, з яких понад 60 тисяч - діти різного віку.

Колектив Полтавського академічного обласного театру ляльок з перших днів війни став місцем надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям і, відповідно до оцінки потреб, звернувся до керівників гірничодобувних підприємств компанії Ferrexpo з проханням про надання необхідних для родин з дітьми речей: побутової хімії, засобів гігієни, підгузків, іграшок, дитячих візочків та ліжечок.

Ferrexpo негайно відгукнулась на звернення і направила відповідний вантаж до гуманітарного хабу. Зокрема було передано 20 дитячих ліжечок, 50 прогулянкових візочків, понад 1000 пачок підгузків, понад 4000 одиниць гігієнічних засобів, дитяче харчування та ін. Загальна вага партії допомоги склала понад 5 тонн.

До вирішення організаційних питань щодо отримання вантажу долучився менеджмент та тренерський склад футбольного клубу «Ворскла», який також є активним учасником реалізації гуманітарних проєктів та ініціатив керівництва компанії Ferrexpo та її основного акціонера Костянтина Жеваго. Вартість партії допомоги становить понад 550 тис. грн.

- Усі мали дещо інші плани на цьогорічну весну: театр готував прем’єри вистав, спортсмени готувалися до відповідальних матчів у національних та міжнародних змаганнях. Наразі митці займаються вирішенням гуманітарних питань вимушено переміщених осіб, а тренери та футболісти надають гуманітарну допомогу тим, хто найбільше її потребує. До нас звернулися волонтери з Полтави, і ми не могли залишити без допомоги людей, що втратили свої домівки, - відмітив Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.

Нагадаємо, що Ferrexpo створила Гуманітарний фонд для підтримки громад, на території яких працюють підприємства групи, а також для допомоги Україні в цілому та спрямувала до нього $1,5 млн. Пізніше фінансування фонду збільшили до $7,5 млн, а потім - до $12,5 млн.

Одним з першочергових завдань, які вирішує Фонд, є придбання продуктів харчування для забезпечення гуманітарних потреб населення в місцях активних бойових дій та тимчасово переміщених осіб з постраждалих регіонів країни.