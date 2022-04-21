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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини, Путін проти українського народу

Ferrexpo збільшила до 352 млн грн фінансування свого Гуманітарного фонду

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 121

 

Кошти будуть направлені на доставку гуманітарних вантажів з Європи, купівлю продуктів та медичного обладнання

Ferrexpo збільшила фінансування свого Гуманітарного фонду на 145 млн грн – до 352,5 млн грн – для надання подальшої підтримки місцевим громадам у регіоні діяльності, а також ширшій підтримці громад по всій Україні. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

- Додаткове фінансування фонду дає нашій команді управлінців можливість і надалі швидко та ефективно реагувати на розвиток гуманітарної кризи в Україні, – зазначає компанія.

За рахунок фонду компанія забезпечує логістику гуманітарних вантажів із країн Європи, закупівлю продуктів харчування та медичного обладнання, придбання машин швидкої допомоги для лікарень центральної України, а також ремонт місцевих приміщень для переселенців.

Як повідомлялося раніше, Ferrexpo створила Гуманітарний фонд для підтримки громад, на території яких працюють підприємства групи, а також для допомоги Україні в цілому та спрямувала до нього $1,5 млн. Пізніше фінансування фонду збільшили до $7,5 млн.

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Автор: Аліса Котова

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Теги: Ferrexpo
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