Ferrexpo збільшила до 352 млн грн фінансування свого Гуманітарного фонду

Кошти будуть направлені на доставку гуманітарних вантажів з Європи, купівлю продуктів та медичного обладнання
Ferrexpo збільшила фінансування свого Гуманітарного фонду на 145 млн грн – до 352,5 млн грн – для надання подальшої підтримки місцевим громадам у регіоні діяльності, а також ширшій підтримці громад по всій Україні. Про це йдеться у прес-релізі компанії.
За рахунок фонду компанія забезпечує логістику гуманітарних вантажів із країн Європи, закупівлю продуктів харчування та медичного обладнання, придбання машин швидкої допомоги для лікарень центральної України, а також ремонт місцевих приміщень для переселенців.
Як повідомлялося раніше, Ferrexpo створила Гуманітарний фонд для підтримки громад, на території яких працюють підприємства групи, а також для допомоги Україні в цілому та спрямувала до нього $1,5 млн. Пізніше фінансування фонду збільшили до $7,5 млн.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер