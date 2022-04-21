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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

Усі рішення про дерусифікацію мають приймати у територіальних громадах: Дмитро Лунін

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 0

 

Очільник Полтавської ОВА заявив, що підтримає будь-які рішення органів місцевого самоврядування з цього приводу

Під час онлайн брифінгу начальнику обласної військової адміністрації Дмитру Луніну задали питання щодо його відношення до знесення деяких пам’ятників, пов’язаних з росією, що наразі пропонується на Полтавщині. Зокрема, мова йде про знесення пам’ятника Олександру Пушкіну у Кременчуці та перейменування бульвару Пушкіна.

На це він відповів, що процес дерусифікації – це питання, якими мають займатися органи місцевого самоврядування.

- Це ті виборні органи, які з урахуванням думки жителів самі повинні вирішувати питання щодо того, які пам’ятники прибирати, а які ні, як називати вулиці… У територіальних громад є такі повноваження. Я буду підтримувати рішення людей та органів місцевого самоврядування, - заявив Дмитро Лунін.

Він зауважив, що після того, що росія наробила в Україні, такі запити виникають у суспільстві, і він теж не хотів би, щоб щось у наших містах нагадувало про агресора.

- Пушкін, Лермонтов – вони нічим не відрізняються від Шекспіра чи інших поетів та письменників. Це представники закордонної літератури і не більше того. Отже, це вирішувати територіальним громадам, - додав Дмитро Лунін.

 

Олександр Пушкін зупинявся у Кременчуці у 1820 році по дорозі у південне заслання, а повертаючись звідти у 1824 році знову побував у нашому місті. Активісти пропонують Кременчуцькій міській раді прийняти рішення про демонтаж пам’ятника Пушкіну й перенесення його до музею. «Кременчуцький ТелеграфЪ» пропонує читачам висловити власну думку з цього приводу.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Полтавщина памятники Кременчук перейменування дерусифікація
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