Усі рішення про дерусифікацію мають приймати у територіальних громадах: Дмитро Лунін

Очільник Полтавської ОВА заявив, що підтримає будь-які рішення органів місцевого самоврядування з цього приводу
Під час онлайн брифінгу начальнику обласної військової адміністрації Дмитру Луніну задали питання щодо його відношення до знесення деяких пам’ятників, пов’язаних з росією, що наразі пропонується на Полтавщині. Зокрема, мова йде про знесення пам’ятника Олександру Пушкіну у Кременчуці та перейменування бульвару Пушкіна.
На це він відповів, що процес дерусифікації – це питання, якими мають займатися органи місцевого самоврядування.
Він зауважив, що після того, що росія наробила в Україні, такі запити виникають у суспільстві, і він теж не хотів би, щоб щось у наших містах нагадувало про агресора.
Олександр Пушкін зупинявся у Кременчуці у 1820 році по дорозі у південне заслання, а повертаючись звідти у 1824 році знову побував у нашому місті. Активісти пропонують Кременчуцькій міській раді прийняти рішення про демонтаж пам’ятника Пушкіну й перенесення його до музею. «Кременчуцький ТелеграфЪ» пропонує читачам висловити власну думку з цього приводу.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер