На Полтавщині демонтують скульптуру російському поету Олександру Пушкіну

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 447

У Полтаві власниця готелю Premier Hotel Palazzo планує прибрати скульптуру Олександра Пушкіна, замість неї хочуть встановити скульптуру українського письменника Івана Котляревського. Про це написала власниця готелю Олена Шуліка на своїй сторінці в фейсбуці.

За її словами, таке рішення пов’язане з війною, яку веде росія проти України. Ненависть до окупантів, які нищать міста і села, катують та вбивають мирних мешканців та дітей, дісталася найвищої напруги.

Скульптуру Котляревського погодився виготовити скульптор зі Львову Володимир Цісарик. Саме він виготовив скульптури Гоголя та Пушкіна.

Нагадаємо, що бронзові скульптури Миколи Гоголя та Олександра Пушкіна встановили три роки тому - на початку квітня 2019 року. Скульптури встановили біля входу до готелю, який знаходиться саме на перехресті вулиць Пушкіна та Гоголя.

«Пушкінопад» несеться Україною

В Україні останніми днями розпочалася і триває хвиля демонтажу пам’ятників Пушкіну. Демонтували пам’ятники російському поету в Ужгороді, Тернополі та Мукачевому. Їх прибрали після рішень міських рад.

Органи місцевої влади мають право ухвалювати рішення про демонтаж пам'ятників російським діячам культури. На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону. Єдине він застеріг громадян від актів вандалізму.

Слідом за демонтажем пам’ятників триває «дерусифікація» та «деколонізація» регіонів. Так, у Тернополі автор петиції запропонував перейменувати низку вулиць, які пов’язані з росією та російськими діячами, а саме вулиці: Гагаріна, Лермонтова, Пушкіна, Чехова, Достоєвського.

В Ужгороді направили звернення про перейменування понад 40 вулиць. У Миколаєві вулицю Московську перейменовують на Маріупольську, а у Ніжині на честь загиблого Героя.

Згідно з результатами соціологічного дослідження від групи «Рейтинг»: перейменування вулиць та інших об’єктів, пов’язаних з росією, підтримують 76% респондентів з усієї України. 92% опитаних українців підтримують перейменування вулиць на честь героїв, які нині захищають Українську державу.

Зауважимо, що громадськість має звернутися до міської ради з пропозицією про перейменування. Після цього пропозицію мають розглянути на комісії, а згодом на сесії.

Бути чи не бути пам’ятнику Пушкіну у Кременчуці?

Якщо на західній Україні Олександр Пушкін фізично не бував і демонтаж пам’ятників встановлених на його честь був частиною ідеології радянського союзу. То з Кременчуком не все так однозначно. У 1820 році по дорозі у південне заслання, поет зупинявся у Кременчуці, а повертаючись звідти у 1824 році знову побував у нашому місті.

Навіть попри декомунізацію й перейменування низки вулиць, у Кременчуці є вулиці та провулки названі на честь російських та радянських діячів. Наприклад, вулиця Льва Толстого, бульвар Пушкіна, вулиця Лермонтова та Чехова.

За інформацією «Кременчуцького ТелеграфЪ» активісти вже готують лист до влади Кременчуцької територіальної громади. Чи приймуть рішення депутати про демонтаж пам’ятника Пушкіну й перенесення його до музею або залишать на місці, чи перейменують ряд вулиць пов’язаних з російськими діячами – покаже час.

Цікаво почути думку читачів ТЪ, як думаєте чи варто перейменовувати вулиці Кременчука, якщо так, то на які назви (на честь загиблих Героїв, міст-героїв, культурних діячів пов'язаних з Кременчуком).