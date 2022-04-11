«Благала, щоб я не побачила смерті свого сина»: у Європі вийшли на підтримку України

Кременчужани в усіх куточках Європи та світу підтримують Україну та говорять про звірства, які роблять росіяни на території нашої держави
Вчора, 10 квітня, по всій Європі пройшли мітинги на підтримку Україну. Серед учасників є й кременчужани. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав враження наших земляків, які інформаційно та відправляючи гуманітарну допомогу підтримують Україну у війні з російським агресором.
Зібралися на мітинг і в німецькому Боні, про це розповіла випускова редакторка «Кременчуцького ТелеграфЪ» Тетяна Донченко.
Серед тих кому вдалося втекти від жахіть російських загарбників – родина з Бучі.
- Я благала, щоб смерть настигла мене раніше, щоб я не побачила смерті свого сина», - це слова 35-річної Оксани, біженки із Бучі, яка потрапила під обстріл рашистів під час евакуації домовленим зеленим коридором. Оксана та її син-школяр вижили на голодному пайку в підвалі, під кулями у справжньому пеклі, тепер у безпеці. Але в небезпеці світ. Де б не були українці – вони розповідають світові правду про жахіття війни, опір України, яка воює не лише за себе, а за одвічні людські цінності.
І попереджають Європу: ваша політика та політики мають стати жорсткішими у відношенні росії. Україні потрібні не лише співчуття та гуманітарка – а зброя і відмова від російських нафти та газу. «Ем-бар-го!» - такий заклик теж лунав на мітингу. Причому лунав не лише від українців – а від німецьких історика, політолога, які засудили м’якість у відношенні до росії власної країни та її політиків. Світу потрібна «депутінізація», заявив німецький політолог та побажав Німеччині повчитися в України.
Європа починає розуміти: росія загрожує і її безпеці. Питання лише в тому, хто наступний? Лише дієва підтримка України – військова, політична, економічна – зупинить війну. Перемогою України. Усе буде Україна! – додала Тетяна Донченко.
Масштабна акція солідарності з Україною відбулася 8 квітня у столиці Албанії, Тірані. У центрі міста замайоріли українські прапори та пролунали гасла «Слава Україні!». Про це розповіла журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Тамара Зінченко.
Цього дня сотні українців та місцевих мешканців зібралися на площі Скандербега у самісінькому центрі міста та пройшли до скверу Трьох братів Фрашері біля посольства держави-агресора, що знаходиться на вулиці Вільної України.
Там за допомогою відеозв'язку до присутніх звернувся міський голова Києва Віталій Кличко, який подякував усьому албанському народу, жителям Тирани та особисто меру Еріону Веліаю за політичну підтримку та гуманітарну допомогу, яку Албанія надає з перших днів військового вторгнення росії, та закликав продовжувати докладати зусиль для припинення кровопролитної, нічим невиправданої війни проти українського народу.
Солідарність з Україною під час мітингу висловили посли США, Польщі, Чехії, Греції, Болгарії, Австрії, Північної Македонії, Словенії, Словаччини, представник ЄС та заступник Посла Туреччини. Вони закликали світову спільноту усіма можливими засобами зупинити агресора і підтримати український народ, який сьогодні веде відчайдушну боротьбу з російськими окупантами.
Рішучу підтримку та готовність Тирани продовжувати докладати зусиль заради припинення війни та допомоги українцям, які опинилися на межі гуманітарної кризи, висловив і мер Тірани пан Еріон Веліай.
Посол України Володимир Шкуров розповів про звірства російських загарбників та цинічні розправи з мирним населенням у Бучі, Ірпіні, Бородянці, Чернігові, Маріуполі та інших містах України, які нещодавно побачив світ. Посол вчергове закликав міжнародних партнерів надати Україні зброю, запровадити найбільш жорсткі санкції у сфері енергетики, транспорту та повне економічне ембарго.
Він висловив вдячність дружньому албанському народу за підтримку та реальну допомогу нашим громадянам.
Минулого тижня відбувся мітинг в Угорщині. У центрі Будапешта відбувся мітинг на підтримку вільної незалежної України та проти політики нинішнього уряду Віктора Орбана. Серед учасників акції був і кременчужанин, бігун Олег Середа.
Демонстранти тримали українські прапори та плакати «Зупиніть путіна!» та «Врятуйте Україну!». Демонстрації передував мирний марш українських матерів, які змушені були втекти з окупованих українських територій до Угорщини.
Наприкінці ходи учасники поклали ляльок-немовлят на дорогу, нагадуючи про загиблих дітей в Україні, тримаючи транспарант з написом «Врятуйте наших дітей».
Вчора у Копенгагені (Данія), на центральній площі біля Ратуші, пройшла акція на підтримку України – «За мир в Україні». Участь в акції взяли і кременчужани, які з початку повномасштабної війни залишили з дітьми рідне місто. Як розповів ТЪ кременчужанин Андрій Рубан, їдучи до столиці, вони зустріли Яну, мешканку з Кременчука.
Учасника акції засудили дії путіна та російського народу, й закликали країни Європи якнайбільше допомогти Україні у війні з росією.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер