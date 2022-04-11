«Благала, щоб я не побачила смерті свого сина»: у Європі вийшли на підтримку України

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Кременчужани в усіх куточках Європи та світу підтримують Україну та говорять про звірства, які роблять росіяни на території нашої держави

Вчора, 10 квітня, по всій Європі пройшли мітинги на підтримку Україну. Серед учасників є й кременчужани. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав враження наших земляків, які інформаційно та відправляючи гуманітарну допомогу підтримують Україну у війні з російським агресором.

«Я благала, щоб смерть настигла мене раніше, щоб я не побачила смерті свого сина»: до Німеччини втекла родина з Бучі

Зібралися на мітинг і в німецькому Боні, про це розповіла випускова редакторка «Кременчуцького ТелеграфЪ» Тетяна Донченко.

- «Слава Україні – Героям Слава!», «путін – Ху*ло!», «Україна – понад усе!». Ці слогани та Гімн України сьогодні лунали під будівлею муніципалітету у Бонні. Мітинг на підтримку нашої держави та її вільних, нескорених громадян зібрав понад 500 людей – і українців, і німців, і емігрантів з інших країн, які засуджують політику агресора - росії з путінським режимом. Виділялася білоруська діаспора зі «справжніми» - історичними червоно-білими прапорами. Та найбільше символіки було української… Як і невимовного болю, від якого кров застигає в жилах… - лунало в Німеччині.

Серед тих кому вдалося втекти від жахіть російських загарбників – родина з Бучі.

- Я благала, щоб смерть настигла мене раніше, щоб я не побачила смерті свого сина», - це слова 35-річної Оксани, біженки із Бучі, яка потрапила під обстріл рашистів під час евакуації домовленим зеленим коридором. Оксана та її син-школяр вижили на голодному пайку в підвалі, під кулями у справжньому пеклі, тепер у безпеці. Але в небезпеці світ. Де б не були українці – вони розповідають світові правду про жахіття війни, опір України, яка воює не лише за себе, а за одвічні людські цінності.

І попереджають Європу: ваша політика та політики мають стати жорсткішими у відношенні росії. Україні потрібні не лише співчуття та гуманітарка – а зброя і відмова від російських нафти та газу. «Ем-бар-го!» - такий заклик теж лунав на мітингу. Причому лунав не лише від українців – а від німецьких історика, політолога, які засудили м’якість у відношенні до росії власної країни та її політиків. Світу потрібна «депутінізація», заявив німецький політолог та побажав Німеччині повчитися в України.

Європа починає розуміти: росія загрожує і її безпеці. Питання лише в тому, хто наступний? Лише дієва підтримка України – військова, політична, економічна – зупинить війну. Перемогою України. Усе буде Україна! – додала Тетяна Донченко.

Журналісти з Кременчука Олександр Курилов та Тетяна Донченко

«Україна стікає кров'ю, але продовжує боротися»: в Албанії вийшли на підтримку України

Масштабна акція солідарності з Україною відбулася 8 квітня у столиці Албанії, Тірані. У центрі міста замайоріли українські прапори та пролунали гасла «Слава Україні!». Про це розповіла журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Тамара Зінченко.

Цього дня сотні українців та місцевих мешканців зібралися на площі Скандербега у самісінькому центрі міста та пройшли до скверу Трьох братів Фрашері біля посольства держави-агресора, що знаходиться на вулиці Вільної України.

Там за допомогою відеозв'язку до присутніх звернувся міський голова Києва Віталій Кличко, який подякував усьому албанському народу, жителям Тирани та особисто меру Еріону Веліаю за політичну підтримку та гуманітарну допомогу, яку Албанія надає з перших днів військового вторгнення росії, та закликав продовжувати докладати зусиль для припинення кровопролитної, нічим невиправданої війни проти українського народу.

Солідарність з Україною під час мітингу висловили посли США, Польщі, Чехії, Греції, Болгарії, Австрії, Північної Македонії, Словенії, Словаччини, представник ЄС та заступник Посла Туреччини. Вони закликали світову спільноту усіма можливими засобами зупинити агресора і підтримати український народ, який сьогодні веде відчайдушну боротьбу з російськими окупантами.

Рішучу підтримку та готовність Тирани продовжувати докладати зусиль заради припинення війни та допомоги українцям, які опинилися на межі гуманітарної кризи, висловив і мер Тірани пан Еріон Веліай.

Посол України Володимир Шкуров розповів про звірства російських загарбників та цинічні розправи з мирним населенням у Бучі, Ірпіні, Бородянці, Чернігові, Маріуполі та інших містах України, які нещодавно побачив світ. Посол вчергове закликав міжнародних партнерів надати Україні зброю, запровадити найбільш жорсткі санкції у сфері енергетики, транспорту та повне економічне ембарго.

- Україна стікає кров'ю, але продовжує боротися за честь та свободу і беззастережно вірить у Перемогу, - сказав пан Шкуров.

Він висловив вдячність дружньому албанському народу за підтримку та реальну допомогу нашим громадянам.

В Угорщині вийшли проти політики уряду та на підтримку України

Минулого тижня відбувся мітинг в Угорщині. У центрі Будапешта відбувся мітинг на підтримку вільної незалежної України та проти політики нинішнього уряду Віктора Орбана. Серед учасників акції був і кременчужанин, бігун Олег Середа.

Кременчужанин Олег Середа, який до початку повномасштабної війни виїхав на заробітки за кордон

Демонстранти тримали українські прапори та плакати «Зупиніть путіна!» та «Врятуйте Україну!». Демонстрації передував мирний марш українських матерів, які змушені були втекти з окупованих українських територій до Угорщини.

Наприкінці ходи учасники поклали ляльок-немовлят на дорогу, нагадуючи про загиблих дітей в Україні, тримаючи транспарант з написом «Врятуйте наших дітей».

У Данії на підтримку України вийшли білоруси та росіяни, які втекли зі своїх країн

Вчора у Копенгагені (Данія), на центральній площі біля Ратуші, пройшла акція на підтримку України – «За мир в Україні». Участь в акції взяли і кременчужани, які з початку повномасштабної війни залишили з дітьми рідне місто. Як розповів ТЪ кременчужанин Андрій Рубан, їдучи до столиці, вони зустріли Яну, мешканку з Кременчука.

Ліворуч дружина Андрія Рубана з дітьми

- На площу українців прийшли мешканці Данії та громадяни інших країн. Зокрема на площі є білоруси, які зі сцени згадуючи Другу світову війну та порівнюючи звірства росії з фашистами. Також на площі є росіяни які проти війни в Україні, - додав Андрій.

Учасника акції засудили дії путіна та російського народу, й закликали країни Європи якнайбільше допомогти Україні у війні з росією.