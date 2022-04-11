Арестович «анонсував» війну з росією до 2035 року, а українцям, які не готові, порадив виїжджати

За його прогнозами, у найближчі 13 років відбудеться кілька віськових зіткнень з рф
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович «анонсував» війну з росією до 2035 року, передає «Уніан». За його прогнозами, у найближчі 13 років відбудеться кілька віськових зіткнень з рф:
- Це означає по зіткненню кожні два, а можливо п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років.
Тим українцям, які не готові до такого сценарію, Арестович радить тимчасово виїхати з України:
- Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші, – сказав він, запевнивши, що не планує вивозити з країни свою сім'ю. – Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий – є тепла Іспанія і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові.