В Україні збираються створити табір для військовополонених росіян

Оскільки ЗСУ захопили в полон чимало російських окупантів, виникла потреба у створенні для їх утримання спеціального табору. Для цього збираються розконсервувати одну із непрацюючих колоній. Її передадуть на потреби Міністерства оборони для утримування російських військовополонених.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Поки процес зі створення табору лише розпочатий, але, за словами Людмили Денісової, «як тільки буде визначено місце, завершена передача, ми зможемо про це говорити».
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що за словами омбудсмена Людмили Денисовой в Україні утримується близько 300 російських військовополонених.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер