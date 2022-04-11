В Україні збираються створити табір для військовополонених росіян

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 656

Оскільки ЗСУ захопили в полон чимало російських окупантів, виникла потреба у створенні для їх утримання спеціального табору. Для цього збираються розконсервувати одну із непрацюючих колоній. Її передадуть на потреби Міністерства оборони для утримування російських військовополонених.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

- У нас є низка покинутих колоній. Зараз вирішуємо питання, щоб одну із них «розконсервувати» і передати Міноборони. Робота в цьому напрямку ведеться. Дійсно, є така позиція і така мета, щоб створити окремий табір, — заявила Денісова.

Поки процес зі створення табору лише розпочатий, але, за словами Людмили Денісової, «як тільки буде визначено місце, завершена передача, ми зможемо про це говорити».

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що за словами омбудсмена Людмили Денисовой в Україні утримується близько 300 російських військовополонених.

- Це — підтверджені дані. Ми знаємо, що частина російських військовополонених знаходяться в інших установах Збройних сил України. Коли ми ці установи перевіримо, в нас будуть дані по них та умовах їхнього утримання. Зараз якраз ми проводимо моніторингові візити, - зазначила Денісова.