7800 кримінальних проваджень розслідують за фактом злочинів рф

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Поліцейські на службі в режимі 24/7. Якщо вам потрібна допомога або ж ви стали свідком злочину, телефонуйте 102

Минають 8 тижнів повномасштабної війни в Україні. А відчуття - як одне нескінченне 24 лютого… Керівник Національної поліції України Ігор Клименко розповів про реультат двох місяців роботи в умовах повномасштабного вторгення росії на територію України.

Результати роботи поліції під час нового етапу війни:

Отримали та опрацювали понад 1 400 000 повідомлень від громадян.

Слідчі розслідують майже 7800 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.

Зареєстровано більше 29 000 кримінальних правопорушень. Рівень злочинності знизився приблизно на 30%.

Кількість ДТП зменшилася у 5 разів – зафіксовано 4600 автопригод. Майже удвічі менше смертей на дорогах – 194 загиблих.

- Специфіка роботи зараз багато в чому залежить від регіону. В гарячих точках основна задача – евакуація мирного населення та допомога цивільним, які залишися. І, звісно, найкраще підготовлені бійці Нацполіції у складі приданих сил беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф, - розповів Ігор Клименко.

Поліцейські на службі в режимі 24/7. Якщо вам потрібна допомога або ж ви стали свідком злочину, телефонуйте 102. Спецлінія працює. Також доступні додаткові телефони поліції в регіонах.

ГУНП у Полтавській області: Відтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат-бот 102 у Telegram.