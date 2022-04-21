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Надзвичайні новини

7800 кримінальних проваджень розслідують за фактом злочинів рф

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 57

 Поліцейські на службі в режимі 24/7. Якщо вам потрібна допомога або ж ви стали свідком злочину, телефонуйте 102

Минають 8 тижнів повномасштабної війни в Україні. А відчуття - як одне нескінченне 24 лютого… Керівник Національної поліції України Ігор Клименко розповів про реультат двох місяців роботи в умовах повномасштабного вторгення росії на територію України. 

Результати роботи поліції під час нового етапу війни:

  • Отримали та опрацювали понад 1 400 000 повідомлень від громадян.
  • Слідчі розслідують майже 7800 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.
  • Зареєстровано більше 29 000 кримінальних правопорушень. Рівень злочинності знизився приблизно на 30%.
  • Кількість ДТП зменшилася у 5 разів – зафіксовано 4600 автопригод. Майже удвічі менше смертей на дорогах – 194 загиблих.
- Специфіка роботи зараз багато в чому залежить від регіону. В гарячих точках основна задача – евакуація мирного населення та допомога цивільним, які залишися. І, звісно, найкраще підготовлені бійці Нацполіції у складі приданих сил беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф, - розповів Ігор Клименко. 

Поліцейські на службі в режимі 24/7. Якщо вам потрібна допомога або ж ви стали свідком злочину, телефонуйте 102. Спецлінія працює. Також доступні додаткові телефони поліції в регіонах. 

ГУНП у Полтавській області: Відтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат-бот 102 у Telegram.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: поліція війна
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