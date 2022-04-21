7800 кримінальних проваджень розслідують за фактом злочинів рф

Поліцейські на службі в режимі 24/7. Якщо вам потрібна допомога або ж ви стали свідком злочину, телефонуйте 102
Минають 8 тижнів повномасштабної війни в Україні. А відчуття - як одне нескінченне 24 лютого… Керівник Національної поліції України Ігор Клименко розповів про реультат двох місяців роботи в умовах повномасштабного вторгення росії на територію України.
Результати роботи поліції під час нового етапу війни:
Поліцейські на службі в режимі 24/7. Якщо вам потрібна допомога або ж ви стали свідком злочину, телефонуйте 102. Спецлінія працює. Також доступні додаткові телефони поліції в регіонах.
ГУНП у Полтавській області: Відтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат-бот 102 у Telegram.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер