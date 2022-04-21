Дмитро Лунін розповів про надання гуманітарної допомоги переселенцям у Полтаві та в області

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 245

Очільник Полтавської ОВА натякнув, що до деяких очільників територіальних громад з цього приводу є питання

Під час онлайн брифінгу начальнику обласної військової адміністрації Дмитру Луніну задали питання щодо можливих зловживань при розподілі гуманітарної допомоги переселенцям та реакції на такі дії з боку правоохоронних органів.

На це він відповів, що до очільників деяких територіальних громад на Полтавщині дійсно є питання щодо передачі гуманітарної допомоги переселенцям.

- Ви ж бачите, що на ринках, та й у деяких магазинах продається те, що ніколи раніше не продавалося, без українського маркування, чого ніколи не було у нас на дистрибуції. І консерви, і продукти, і засоби гігієни. Є такі факти. Ми бачимо, що керівники деяких громад активно говорять, як роздають гуманітарку, але по факту люди скаржаться, що не можуть нічого отримати... Цими питаннями вже займаються правоохоронці, - заявив Дмитро Лунін.

Варто зауважити, що у Кременчуці теж є багато скарг від переселенців про те, що вони не можуть нічого отримати, або ж інколи отримують лише мізерну гуманітарну допомогу.

Варто зазначити, що Дмитро Лунін відповів на питання журналістів дуже коректно та дипломатично – він не став називати ім’я тих керівників, до яких в нього чи у переселенців є претензії.

На своєму Телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА повідомляє, що переселенці, які проживають в обласному центрі, отримують продуктові набори від Полтавської обласної військової адміністрації. Лише за два останні дні ОВА роздала 12 тисяч пакунків. Три центри видачі працюють у будні з 9:00 до 17:00.

Детально про те, як і де переселенцям можна отримати продуктові набори та які для цього необхідні документи, можна прочитати за посиланням - https://www.adm-pl.gov.ua/news/iz-19-kvitnya-oblasna-viyskova-administraciya-bezkoshtovno-rozdavatime-produktovi-nabori-dlya-p

Нажаль, у Кременчуці та інших містах Полтавщини обласна військова адміністрація видачу продуктових наборів переселенцям поки не проводить.