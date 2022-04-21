Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Дмитро Лунін розповів про надання гуманітарної допомоги переселенцям у Полтаві та в області

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 245

 

Очільник Полтавської ОВА натякнув, що до деяких очільників територіальних громад з цього приводу є питання

Під час онлайн брифінгу начальнику обласної військової адміністрації Дмитру Луніну задали питання щодо можливих зловживань при розподілі гуманітарної допомоги переселенцям та реакції на такі дії з боку правоохоронних органів.

На це він відповів, що до очільників деяких територіальних громад на Полтавщині дійсно є питання щодо передачі гуманітарної допомоги переселенцям.

- Ви ж бачите, що на ринках, та й у деяких магазинах продається те, що ніколи раніше не продавалося, без українського маркування, чого ніколи не було у нас на дистрибуції. І консерви, і продукти, і засоби гігієни. Є такі факти. Ми бачимо, що керівники деяких громад активно говорять, як роздають гуманітарку, але по факту люди скаржаться, що не  можуть нічого отримати...

Цими питаннями вже займаються правоохоронці, - заявив Дмитро Лунін.

Варто зауважити, що у Кременчуці теж є багато скарг від переселенців про те, що вони не можуть нічого отримати, або ж інколи отримують лише мізерну гуманітарну допомогу.

Варто зазначити, що Дмитро Лунін відповів на питання журналістів дуже коректно та дипломатично – він не став називати ім’я тих керівників, до яких в нього чи у переселенців є претензії.

На своєму Телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА повідомляє, що переселенці, які проживають в обласному центрі, отримують продуктові набори від Полтавської обласної військової адміністрації. Лише за два останні дні ОВА роздала 12 тисяч пакунків. Три центри видачі працюють у будні з 9:00 до 17:00.

Детально про те, як і де переселенцям можна отримати продуктові набори та які для цього необхідні документи, можна прочитати за посиланням - https://www.adm-pl.gov.ua/news/iz-19-kvitnya-oblasna-viyskova-administraciya-bezkoshtovno-rozdavatime-produktovi-nabori-dlya-p

Нажаль, у Кременчуці та інших містах Полтавщини обласна військова адміністрація видачу продуктових наборів переселенцям поки не проводить.

 

2
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна допомога Полтавщина переселенці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх