Чи відкриють у цьому році у Кременчуці купальний сезон

«Кременчук Аква-сервіс» укомплектує штат матросами-рятувальниками та забезпечить роботу сезонних рятувальних постів
У Кременчуці готуються до початку купального сезону. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.
Тож на міських пляжах, пляжах дитячих та спортивно-оздоровчих таборів та місць масового відпочинку людей біля води обстежать та очистять акваторії дна.
На період купального сезону КП «Кременчук Аква-сервіс» укомплектує штат матросами-рятувальниками, проведе їх підготовку та забезпечить роботу сезонних рятувальних постів. Працюватимуть рятувальні пости в облікованих і облаштованих місцях масового відпочинку.
Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень до початку купального сезону проведе лабораторні дослідження води на пляжах, а в подальшому – проводитиме такі дослідження щотижнево.
У Кременчуці є 15 традиційних місць відпочинку жителів біля води. З них два – обліковані пляжі (центральний міський пляж і пляж у парку Воїнів-інтернаціоналістів.
Три облаштовані пляжі:
А також існує 10 місць стихійного масового відпочинку біля води:
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер