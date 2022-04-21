Чи відкриють у цьому році у Кременчуці купальний сезон

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 111

У Кременчуці готуються до початку купального сезону. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.

Тож на міських пляжах, пляжах дитячих та спортивно-оздоровчих таборів та місць масового відпочинку людей біля води обстежать та очистять акваторії дна.

На період купального сезону КП «Кременчук Аква-сервіс» укомплектує штат матросами-рятувальниками, проведе їх підготовку та забезпечить роботу сезонних рятувальних постів. Працюватимуть рятувальні пости в облікованих і облаштованих місцях масового відпочинку.

Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень до початку купального сезону проведе лабораторні дослідження води на пляжах, а в подальшому – проводитиме такі дослідження щотижнево.

У Кременчуці є 15 традиційних місць відпочинку жителів біля води. З них два – обліковані пляжі (центральний міський пляж і пляж у парку Воїнів-інтернаціоналістів.

Три облаштовані пляжі:

намита коса в районі парку «Придніпровський»,

район колишньої човнової станції «Демурівка» у Крюкові біля бару «Восьминіг»,

біля спорткомплексу «СпортЛайф» на проспекті Лесі Українки.

А також існує 10 місць стихійного масового відпочинку біля води: