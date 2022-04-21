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Кременчук

Чи відкриють у цьому році у Кременчуці купальний сезон

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 111

 

«Кременчук Аква-сервіс» укомплектує штат матросами-рятувальниками та забезпечить роботу сезонних рятувальних постів

У Кременчуці готуються до початку купального сезону. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.

Тож на міських пляжах, пляжах дитячих та спортивно-оздоровчих таборів та місць масового відпочинку людей біля води обстежать та очистять акваторії дна.    

На період купального сезону КП «Кременчук Аква-сервіс» укомплектує штат матросами-рятувальниками, проведе їх підготовку та забезпечить роботу сезонних рятувальних постів. Працюватимуть рятувальні пости в облікованих і облаштованих місцях масового відпочинку.

Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень до початку купального сезону проведе лабораторні дослідження води на пляжах, а в подальшому – проводитиме такі дослідження щотижнево.

У Кременчуці є 15 традиційних місць відпочинку жителів біля води. З них два – обліковані пляжі (центральний міський пляж і пляж у парку Воїнів-інтернаціоналістів.

Три облаштовані пляжі:

  • намита коса в районі парку «Придніпровський»,
  • район колишньої човнової станції «Демурівка» у Крюкові біля бару «Восьминіг»,
  • біля спорткомплексу «СпортЛайф» на проспекті Лесі Українки.

А також існує 10 місць стихійного масового відпочинку біля води:

  • у районі човнової станції №1 по вулиці Чумацький шлях (р. Дніпро);
  • на вулиці Керченській в районі садиб №20, 22 (р. Сухий Кагамлик);
  • у районі перехрестя вулиці Героїв Крут та вулиці Героїв України (р. Сухий Кагамлик); 
  • на кварталі №304 (р. Сухий Кагамлик);
  • у районі перехрестя вулиці Вершигори та проспекту Полтавського (р. Сухий Кагамлик);
  • у мікрорайоні «Озерний» (територія колишніх артскладів);
  • біля бару «Старий Томас» на Раківці (затока р. Дніпро);
  • біля бару «Пальміра» (мікрорайон Кострома);
  • озеро в Студентському парку (Перший Занасип);
  • озеро в районі вул. Мічуріна (Третій Занасип).
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: купальный сезон рятувальники пляжі
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