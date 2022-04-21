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Протягом п’яти місяців на Полтавщині для переселенців збудують 2000 квартир: де будуватимуть

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 515

 

А ще 500 квартир куплять у готовому виді

Протягом 4-5 місяців на Полтавщині для переселенців збудують 2 тисячі квартир. Про це та про місця будівництва житла сьогодні під час онлайн брифінгу розповів начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами держава вирішила будувати для вимушених переселенців не модульні будинки, а капітальне житло – 3-4 поверхові житлові будинки. При цьому квартири мають буди з ремонтом, готовими санвузлами та мінімальним набором меблів.

- Це мають бути квартири «під ключ», щоб переселенці могли зайти до них і жити, - пояснив Дмитро Лунін.

Він додав, що усього на території Полтавської області планується збудувати 2000 квартир середньою площею близько 50 квадратних метрів кожна. А завершити це будівництво планують протягом 4-5 місяців, щоб встигнути заселити до них людей до осені. Саме цим пояснюється і малоповерховість будівництва.

- Всього в області буде збудовано 100 тисяч квадратних метрів житла, - зазначив Дмитро Лунін.

За його словами кошти на це будівництво виділять з державного бюджету, замовниками виступатимуть військові адміністрації, а для пришвидшення початку будівництва спростять усі процедури. Замість тендерних процедур для визначення забудовника буде застосована договірна, також спроститься і процедура виділення земельних ділянок під забудову житла.

- Ці квартири будуть у власності державних адміністрацій, а переселенці зможуть в них жити поки не відновлять їхнє житло, що було зруйноване російськими окупантами, - додав Дмитро Лунін.

За його словами, яким саме категоріям вимушених переселенців це житло буде надаватись у першу чергу, визначатиме держава.

А щодо місць, де його почнуть будувати, то Дмитро Лунін назвав Полтаву, Кременчук, Миргород та Лубни. За його словами, також розглядаються Горішні Плавні.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації також повідомив, що в області окрім будівництва 2 тисяч квартир планується також придбати 500 квартир у вже збудованих будинках. Ціна квадратного метру, за якою держава буде купляти та будувати житло для переселенців, стане відома наступного тижня.

Насамкінець він додав, що є європейські спонсори, які хочуть за свій рахунок відремонтувати в області місця тимчасового проживання внутрішніх переселенців.

- Це переважно гуртожитки, які не мають усіх зручностей. Мета – швидко, за 2-3 місяця зробити їх зручними для проживання та затишними, - пояснив Дмитро Лунін.


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Автор: Віктор Крук

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Теги: Полтавщина Кременчук будівництво житло переселенці
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