Протягом п’яти місяців на Полтавщині для переселенців збудують 2000 квартир: де будуватимуть

Протягом 4-5 місяців на Полтавщині для переселенців збудують 2 тисячі квартир. Про це та про місця будівництва житла сьогодні під час онлайн брифінгу розповів начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами держава вирішила будувати для вимушених переселенців не модульні будинки, а капітальне житло – 3-4 поверхові житлові будинки. При цьому квартири мають буди з ремонтом, готовими санвузлами та мінімальним набором меблів.
Він додав, що усього на території Полтавської області планується збудувати 2000 квартир середньою площею близько 50 квадратних метрів кожна. А завершити це будівництво планують протягом 4-5 місяців, щоб встигнути заселити до них людей до осені. Саме цим пояснюється і малоповерховість будівництва.
За його словами кошти на це будівництво виділять з державного бюджету, замовниками виступатимуть військові адміністрації, а для пришвидшення початку будівництва спростять усі процедури. Замість тендерних процедур для визначення забудовника буде застосована договірна, також спроститься і процедура виділення земельних ділянок під забудову житла.
За його словами, яким саме категоріям вимушених переселенців це житло буде надаватись у першу чергу, визначатиме держава.
А щодо місць, де його почнуть будувати, то Дмитро Лунін назвав Полтаву, Кременчук, Миргород та Лубни. За його словами, також розглядаються Горішні Плавні.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації також повідомив, що в області окрім будівництва 2 тисяч квартир планується також придбати 500 квартир у вже збудованих будинках. Ціна квадратного метру, за якою держава буде купляти та будувати житло для переселенців, стане відома наступного тижня.
Насамкінець він додав, що є європейські спонсори, які хочуть за свій рахунок відремонтувати в області місця тимчасового проживання внутрішніх переселенців.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер