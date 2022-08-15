«Хотів побудувати дім дітям»: Кременчук попрощався з воїном Сергієм Бендером

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 649

Сьогодні, 15 серпня, Кременчук попрощався з молодшим сержантом Сергієм Бендером. Військовий загинув 28 липня під час військової агресії російської федерації проти України.

Сергій Вікторович Бендер народився 20 грудня 1983 року у Казахстані в місті Єрмак. Все своє життя чоловік прожив у Кременчуці, працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі, згодом на одній з фірм, тут одружився й виховав сина.

Сергій Бендер

Попрощалися з Сергієм Бендером у Міському палаці культури. Віддати останню шану Герою прийшли друзі, рідні, небайдужі кременчужани та представники міської влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким.

Над закритою домовиною схилилися матір, дружина та брати.

- Кременчук сьогодні прощається з молодшим сержантом Сергієм Бендером. Під час зенітно-ракетного обстрілу він загинув. Отримані ним поранення виявились несумісні із життям. Сергій Бендер служив командиром відділення, командиром бойової машини... Хороша була людина. Сам Сергій був високим, статним, але війна не обирає. Багато було планів у загиблого. У нього є будинок, але хотів звести ще і для своїх дітей, але не вдалося, - розповів військовий з позивним «Художник».

Чоловік двоюрідної сестри дружини Олександр розповів, що Сергій добровольцем пішов на російсько-українську війну ще у 2014 році, й двічі був на ротації.

- Був гарним чоловіком і батьком. Він пішов захищати нас усіх. Був добрим, порядним, - зауважив чоловік.

Сусід Володимир також згадує Сергія, як доброго й справжнього друга.

- Хороша людина. Друг, справжній друг.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, автоколона вирушила через все місто до Свіштовського цвинтаря, де військового Сергія Бендера поховали на Алеї Слави.