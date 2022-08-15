На День Незалежності Кременчуцька РВА не погоджувала проведення жодних масових заходів

На День Незалежності 24 серпня Кременчуцька районна військова адміністрація не погоджувала та не знає про погодження обласною військовою адміністрацією якихось масових заходів чи концертів, окрім патріотичного пробігу вулицями Кременчука.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, відповідаючи на запитання журналіста.
Питання стосувалося анонсованого активістами Молодіжного парламенту Кременчука вуличного дитячого свята, яке вони планують проводити 24 серпня з 16.00 у парку «Придніпровський».
Раніше органи влади наголошували на тому, щоб не проводити у цей день масових заходів зі скупченням людей через загрозу ворожих ракетних ударів, які рашисти можуть нанести у День Незалежності України.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер