На День Незалежності Кременчуцька РВА не погоджувала проведення жодних масових заходів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 374

Станом на сьогодні погоджений лише патріотичний пробіг вулицями Кременчука

На День Незалежності 24 серпня Кременчуцька районна військова адміністрація не погоджувала та не знає про погодження обласною військовою адміністрацією якихось масових заходів чи концертів, окрім патріотичного пробігу вулицями Кременчука.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, відповідаючи на запитання журналіста.

Питання стосувалося анонсованого активістами Молодіжного парламенту Кременчука вуличного дитячого свята, яке вони планують проводити 24 серпня з 16.00 у парку «Придніпровський».

Раніше органи влади наголошували на тому, щоб не проводити у цей день масових заходів зі скупченням людей через загрозу ворожих ракетних ударів, які рашисти можуть нанести у День Незалежності України.