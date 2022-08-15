В Україні запустили Державний аграрний реєстр для підтримки фермерів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 225

Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило онлайн платформу Державний аграрний реєстр (ДАР), що тепер відкрита для реєстрації для всіх українських аграріїв. Найближчим часом у ДАР з’являться перші програми допомоги дрібним фермерам, які вирощують сільськогосподарські культури або тримають корів. Про це помідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Державний аграрний реєстр – це автоматизована електронна система, створена за технічної допомоги Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.

Це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Платформа працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Агровиробники, зареєстровані в ДАР, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.

«Незабаром в ДАР з’являться перші програми підтримки завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу. Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів приєднуватися до платформи ДАР, щоб підтримати агровиробників України у швидкий, прозорий та безпечний спосіб», - зазначив Микола Сольський, Міністр аграрної політики та продовольства України.

Окрім таких очевидних переваг, як зручність, прозорість, швидкість та підзвітність у сфері адміністрування підтримки для сільгоспвиробників, ДАР також надає потужний аналітичний інструмент для аналізу фактичного стану аграрного виробництва та статусу його виробників.

- Дуже важливо, щоб й інші партнери з розвитку України допомагали уряду посилити ДАР, використовуючи його у майбутньому для надання допомоги в аграрному секторі, - наголосив Фредерік Куне, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Витративши кілька хвилин на реєстрацію в ДАР, аграрії зможуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку на них онлайн з дому чи офісу.

Під час реєстрації фермер також зможе перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварин тощо. Для реєстрації фермеру потрібен лише електронний підпис, – зазначив заступник Міністра аграрної політики Денис Башлик.

Зареєструватися в ДАР можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності. Після реєстрації уся ключова інформація про виробника автоматично підтягується в ДАР і може бути перевірена сільгоспвиробником.

Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник, що відповідає вимогам програми, має заповнити онлайн-форму, за необхідності додати скан-копії документів, і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Процес обробки заявки можна відстежувати в персональному електронному кабінеті у ДАР в режимі реального часу.