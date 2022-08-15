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В Україні запустили Державний аграрний реєстр для підтримки фермерів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 225

 

Це єдиний цифровий хаб для агровиробників України

Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило онлайн платформу Державний аграрний реєстр (ДАР), що тепер відкрита для реєстрації для всіх українських аграріїв. Найближчим часом у ДАР з’являться перші програми допомоги дрібним фермерам, які вирощують сільськогосподарські культури або тримають корів. Про це помідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Державний аграрний реєстр – це автоматизована електронна система, створена за технічної допомоги Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.

Це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Платформа працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Агровиробники, зареєстровані в ДАР, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.

«Незабаром в ДАР з’являться перші програми підтримки завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу. Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів приєднуватися до платформи ДАР, щоб підтримати агровиробників України у швидкий, прозорий та безпечний спосіб», - зазначив Микола Сольський, Міністр аграрної політики та продовольства України.

Окрім таких очевидних переваг, як зручність, прозорість, швидкість та підзвітність у сфері адміністрування підтримки для сільгоспвиробників, ДАР також надає потужний аналітичний інструмент для аналізу фактичного стану аграрного виробництва та статусу його виробників.

- Дуже важливо, щоб й інші партнери з розвитку України допомагали уряду посилити ДАР, використовуючи його у майбутньому для надання допомоги в аграрному секторі, - наголосив Фредерік Куне, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Витративши кілька хвилин на реєстрацію в ДАР, аграрії зможуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку на них онлайн з дому чи офісу.

Під час реєстрації фермер також зможе перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварин тощо. Для реєстрації фермеру потрібен лише електронний підпис, – зазначив заступник Міністра аграрної політики Денис Башлик.

Зареєструватися в ДАР можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності. Після реєстрації уся ключова інформація про виробника автоматично підтягується в ДАР і може бути перевірена сільгоспвиробником.

Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник, що відповідає вимогам програми, має заповнити онлайн-форму, за необхідності додати скан-копії документів, і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Процес обробки заявки можна відстежувати в персональному електронному кабінеті у ДАР в режимі реального часу.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: фермери
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