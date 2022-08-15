Жнива у Кременчуцькому районі: врожай ранніх зернових зібраний з 90% засіяних угідь

У Кременчуцькому районі тривають жнива. Врожай ранніх зернових зібраний з 90% засіяних угідь, хоча у минулі роки їх збір завершувався наприкінці липня.
Причина такої затримки – несприятливі погодні умови. Через рясні дощі аграрії не змогли вчасно завершити жнива. А кожен день затримки веде до погіршення якості зерна та позначається на врожайності культур.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, аграрії Кременчуцького району вже намолотили 270 тисяч тон ранніх зернових. А загалом по Полтавській області зібрано 1,2 млн тон зернових.
Цього року аграрії стикнулися ще з одною проблемою – нашестям гусені та інших шкідників. Від них особливо страждають посіви сої, кукурудзи та соняшника.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер