Жнива у Кременчуцькому районі: врожай ранніх зернових зібраний з 90% засіяних угідь

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1

У Кременчуцькому районі тривають жнива. Врожай ранніх зернових зібраний з 90% засіяних угідь, хоча у минулі роки їх збір завершувався наприкінці липня.

Причина такої затримки – несприятливі погодні умови. Через рясні дощі аграрії не змогли вчасно завершити жнива. А кожен день затримки веде до погіршення якості зерна та позначається на врожайності культур.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Наразі зібрано та обмолочено вражай ранніх зернових з 90% засіяних площ. Через рясні дощі аграрії не можуть завершити збір врожаю, - зазначив очільник РВА.

За його словами, аграрії Кременчуцького району вже намолотили 270 тисяч тон ранніх зернових. А загалом по Полтавській області зібрано 1,2 млн тон зернових.

Цього року аграрії стикнулися ще з одною проблемою – нашестям гусені та інших шкідників. Від них особливо страждають посіви сої, кукурудзи та соняшника.