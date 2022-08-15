ЮНІСЕФ призупиняє реєстрацію на програму грошової допомоги

Інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше
14 серпня була призупинена реєстрація на програму грошової допомоги «Спільно» від ЮНІСЕФ буде. Про це повідомляють на своєму офіційному сайті ЮНІСЕФ в Україні.
Призупинення реєстрації необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.
Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 000 родинам, які виховують 331 000 дітей, зокрема 33 000 дітей з інвалідністю.
Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 000 родинам в межах програми грошової допомоги родинам.
Сума грошової допомоги на місяць складає 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб.
Допомога надається сім’ям незалежно статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер