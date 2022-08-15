ЮНІСЕФ призупиняє реєстрацію на програму грошової допомоги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 144

14 серпня була призупинена реєстрація на програму грошової допомоги «Спільно» від ЮНІСЕФ буде. Про це повідомляють на своєму офіційному сайті ЮНІСЕФ в Україні.

Призупинення реєстрації необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.

Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 000 родинам, які виховують 331 000 дітей, зокрема 33 000 дітей з інвалідністю.

Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 000 родинам в межах програми грошової допомоги родинам.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб.

Допомога надається сім’ям незалежно статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року.