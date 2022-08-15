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Кременчук, Освіта

У Кременчуцькому районі третину шкіл підготують до очного навчання, а у Кременчуці - жодної

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 291

 

Головне завдання влади – створити безпечні умови для навчання дітей у школах, а його форму обиратимуть батьки

Напередодні нового навчального року Кременчуцька районна військова адміністрація бачить головним завданням влади підготувати до прийняття дітей ті школи, де є можливість створити умови для безпечного перебування в них школярів та вчителів. Мета – підготувати до очного навчання не менше 30% усіх навчальних закладів району, або щонайменше 35 шкіл із 114, що є у районі.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Головне завдання влади – створити безпечні умови для навчання дітей у школах. Щоби дати батькам можливість обирати форму навчання для своїх дітей, - пояснив очільник РВА.

За його словами, головним критерієм, що визначає готовність школи до навчання дітей в очному режимі, є наявність та підготовка у навчальних закладах найпростіших чи протирадіаційних укриттів.

Олег Лєднік зазначив, що найкраща ситуація з підготовкою шкіл до очного навчання у Горішніх Плавнях, де із 7 начальних закладів середньої освіти 6 завершують підготовку та за бажанням батьків будуть спроможні забезпечити офлайн-навчання.

У Глобинській територіальній громаді готують також 6 шкіл, у Семенівській та Градизькій – по 4, у Козельщинській, Оболонській та Піщанській – по 3, в Омельницькій – 2. По одній школі готують у Новогалещинській, Кам’янецьпотоківській та Пришибській громадах.

У Кременчуці до офлайн-навчання не готують жодної школи, тож у кременчуцьких батьків права на вибір форми навчання своїх дітей не буде – усі навчатимуться дистанційно.

- У Кременчуці із 32 шкіл міська влада до очного навчання не готує жодної. Децентралізація влади дає можливість органам місцевого самоврядування самим вирішувати такі питання. У Кременчуці прийняли таке рішення, - зауважив Олег Лєднік.

В той же час усі навчальні заклади середньої освіти обласного підпорядкування, що знаходяться на території Кременчука, будуть готові до навчання школярів у очному режимі. Їх підготовка до цього завершується.

За словами начальника РВА, ситуація з дитячими садочками трохи складніша, адже для їх роботи необхідно обладнане спальне приміщення для дітей в укритті, а підвальні приміщення, які можна обладнати для цієї мети, є не в усіх дитсадках.

- У Полтаві такі дитсадки є і вони працюють. Тож такий досвід у нашій області є і над цим питанням органам місцевого самоврядування потрібно працювати, - додав Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район школи офлайн-навчання
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