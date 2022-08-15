Українських військових будуть реабілітувати за стандартами НАТО

Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) допомагає реабілітувати українських воїнів. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
Йдеться про забезпечення місцевих медичних центрів належними засобами надання реабілітаційних послуг, розвиток системи реабілітації, протезування за новітніми технологіями для людей з фізичними вадами, постраждалих від війни.
Зокрема, за фінансової підтримки NSPA ще у 2021 році успішно реалізовано проєкт щодо протезування електронною системою учасника бойових дій. Це відбулося у рамках впровадження технології протезування Genium X3.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер