«Кремінь» 2009 завоював бронзові нагороди на Australia Cup

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Кременчуцька команда продемонструвала жагу до перемоги, а один з гравців став кращим півзахисником турніру

У Черкасах відбулося «Свято дитячого футболу Australia Cup» серед юнаків 2009 р.н. Протягом чотирьох днів у місті змагались команди з Києва, Кременчука та місцеві вихованці спортивних шкіл: «Дніпро-80» Черкаси, «Атлет» Київ, «Кремінь» Кременчук, «СДЮСШОР» Черкаси, «Поділ» Київ, «КДЮСШ-1 Дніпро» Черкаси. «Кремінь» був представлений вихованцями Володимира Дичка та Олександра Полякова.

Команди зіграли за коловою системою кожна з кожною в одне коло. Переможці визначаться за більшою кількістю набраних очок.

Результати змагань:

«Кремінь» – «КДЮСШ-1 Дніпро» 2-2

«Кремінь» – «СДЮСШОР» 1-1

«Кремінь» – «Дніпро-80» 1-0

«Атлет» – «Кремінь» - 5-2

«Поділ» – «Кремінь» - 1-0

У підсумку «Кремінь» завоював бронзові нагороди «Свято дитячого футболу Australia Cup».

Турнірне становище після двох турів:

1. «Атлет» - 12 (19-3)

2. «Поділ» - 7 (4-10)

3. «Кремінь» - 5 (6-8)

4. «Дніпро-80» - 5 (3-2)

5. «СДЮСШОР» - 2 (2-7)

6. «КДЮСШ-1 Дніпро» - 1 (2-12)

Кращі гравці турніру: