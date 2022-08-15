«Кремінь» 2009 завоював бронзові нагороди на Australia Cup

Кременчуцька команда продемонструвала жагу до перемоги, а один з гравців став кращим півзахисником турніру
У Черкасах відбулося «Свято дитячого футболу Australia Cup» серед юнаків 2009 р.н. Протягом чотирьох днів у місті змагались команди з Києва, Кременчука та місцеві вихованці спортивних шкіл: «Дніпро-80» Черкаси, «Атлет» Київ, «Кремінь» Кременчук, «СДЮСШОР» Черкаси, «Поділ» Київ, «КДЮСШ-1 Дніпро» Черкаси. «Кремінь» був представлений вихованцями Володимира Дичка та Олександра Полякова.
Команди зіграли за коловою системою кожна з кожною в одне коло. Переможці визначаться за більшою кількістю набраних очок.
Результати змагань:
У підсумку «Кремінь» завоював бронзові нагороди «Свято дитячого футболу Australia Cup».
Турнірне становище після двох турів:
1. «Атлет» - 12 (19-3)
2. «Поділ» - 7 (4-10)
3. «Кремінь» - 5 (6-8)
4. «Дніпро-80» - 5 (3-2)
5. «СДЮСШОР» - 2 (2-7)
6. «КДЮСШ-1 Дніпро» - 1 (2-12)
Кращі гравці турніру:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер