Ситуація на Кременчуччині залишається спокійною, але п’яних правопорушників стає все більше

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 412

За останні місяці у районі зросла кількість випадків шахрайства

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається стабільною та контрольованою, втім кількість правопорушень, скоєних у нетверезому стані збільшується, особливо у вихідні дні. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулі дві доби не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, за два вихідні дня громадяни 19 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них було складено адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.

У суботу поліцейські затримали одного водія напідпитку, а у неділю – п’ятьох.

По ним складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великого штрафу за керування автотранспортом у нетверезому стані в умовах воєнного стану їхні автомобілі можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.

У неділю поліцейські також затримали одну особу за зберігання наркотичних речовин.

Олег Лєднік також розповів, що останні місяці у районі, як і по всій Україні, почастішали випадки шахрайства.

- Шахраї активізувалися. Закликаю усіх бути пильними, не вестися на їх пропозиції, не робити необдуманих дій та не передавати жодних своїх даних, - наголосив начальник РВА.