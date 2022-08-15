У ДТП на Полтавщині травмувався 18-річний мотоцикліст

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 277

14 серпня, близько 13.00, у Решетилівці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмовано мотоцикліста. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За попередньою версією слідства, по вулиці Покровській сталося зіткнення автомобіля Wolkswagen Golf, під керуванням місцевого 30-річного чоловіка, та мотоцикла Geon, під керуванням 18-річного місцевого юнака.

Унаслідок ДТП травмованого мотоцикліста госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.