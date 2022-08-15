У Кременчуці через недопалок ледь не згорів під їзд

14 серпня на 5 поверсі будинку по проспекту Лесі Українки, близько 15.20, сталась пожежа. Як повідомили у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС, загорілись речі на сходовій клітині.
Ймовірно, причиною виникнення пожежі став необережно кинутий недопалок на речі, які були на сходовій клітини.
Постраждалих немає, пожежу загасили протягом півгодини.
Рятувальники наполегливо радять не зберігати речі в коридорах, сходових клітинах загального користування у багатоповерхових житлових будинках.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер