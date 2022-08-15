У Кременчуці через недопалок ледь не згорів під їзд

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 661

Загорілися речі, які мешканці зберігали на сходових клітинах

14 серпня на 5 поверсі будинку по проспекту Лесі Українки, близько 15.20, сталась пожежа. Як повідомили у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС, загорілись речі на сходовій клітині.

Ймовірно, причиною виникнення пожежі став необережно кинутий недопалок на речі, які були на сходовій клітини.

Постраждалих немає, пожежу загасили протягом півгодини.

Рятувальники наполегливо радять не зберігати речі в коридорах, сходових клітинах загального користування у багатоповерхових житлових будинках.

«По-перше, це джерело пожежі, як у даному випадку, а по-друге захаращення загальних коридорів під час пожежі може ускладнити евакуацію мешканців», - йдеться в повідомленні.