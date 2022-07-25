У Кременчуцькому районі тривають жнива – врожай зібраний майже з 19% засіяних угідь

Через рясні дощі збір врожаю на Кременчуччині трохи призупинився, проте його зібрано вже на 18,7% сільськогосподарчих угідь. Станом на ранок 25 липня врожай зібрали з 18 931 га із 101 380 га загальних засіяних площ у Кременчуцькому районі.
Про жнива на ранковому брифінгу розповів заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, озиму пшеницю вже зібрали та обмолотили з 16% площ, а її середня врожайність складає 36,3 ц/га.
По ячменю врожай зібраний із 15,5% засіяних у районі площ, по ріпаку – з 37,9%, а по гороху – з 34,9%.
Середня врожайність складає по ячменю – 33,7 ц/га, по ріпаку – 24 ц/га та по гороху – 24,7 ц/га.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер