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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі тривають жнива – врожай зібраний майже з 19% засіяних угідь

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1

 

Збір ранніх зернових трохи пригальмували погодні умови

Через рясні дощі збір врожаю на Кременчуччині трохи призупинився, проте його зібрано вже на 18,7% сільськогосподарчих угідь. Станом на ранок 25 липня врожай зібрали з 18 931 га із 101 380 га загальних засіяних площ у Кременчуцькому районі.

Про жнива на ранковому брифінгу розповів заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, озиму пшеницю вже зібрали та обмолотили з 16% площ, а її середня врожайність складає 36,3 ц/га.

По ячменю врожай зібраний із 15,5% засіяних у районі площ, по ріпаку – з 37,9%, а по гороху – з 34,9%.

Середня врожайність складає по ячменю – 33,7 ц/га, по ріпаку – 24 ц/га та по гороху – 24,7 ц/га.

- Це попередні цифри щодо врожайності. Вона не гірше за минулий рік. Жнива трохи призупинила погода, але вони тривають, - зазначив Артем Даценко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район жнива пшениця
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