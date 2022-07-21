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Кременчук, Бізнес/Робота, Полтавщина

У Кременчуцькому районі почалися жнива

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 260

 

Попри погоду та війну збір урожаю йде за планом. Фермери очікуть непоганий врожай. Частина зібраних культур відправиться до Європи

У Кременчуцькому районі аграрії розпочали збирати ранній урожай. «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував в одному з сіл району, де у фермерів - найгарячіша пора. Окрім пшениці збирають ріпак, жито.

На полі із пшеницею кипить робота. Комбайни, трактори, перенавантажувач.

За комбайном ходять лелеки.

Сучасний комбайн рухається, залишаючи стовпи пилу. Півгодини - і вже зібране зерно висипають до перевантажувача. Потім - по новому колу. На полі лишається лише солома.

- Згідно із ДСТУ, саме ця пшениця - другого сорту. Вирощуємо і фуражну пшеницю, і першого сорту, - розповідає директор групи компаній «Семаль» Андрій Сидоров. - Збір почали минулого тижня, через погодні умови трохи затримались, проте збираємо вчасно.

Пшеницю потім перевірять - визначать ступінь вологості, аби розуміти, чи потрібно її підсушувати чи одразу можна відправляти у зерносховище.

Врожай очікують непоганий - принаймні не гірше минулорічного. Погода вносила свої корективи, проте зреагували вчасно. Збір ранніх зернових іде за планом.

На підприємстві окрім пшениці вирощують соняшник, сарго, кукурудзу та сою - всього близько 10 тисяч гектарів. Тут працює 250 людей.

- Крім вирощування культур «Семаль» займається частковою переробкою культур на крупи. У нас є власне виробництво меду. Також вирощуємо полуницю та малину, реалізовуємо все це у торгових точках Кременчука, - каже Андрій Сидоров.

Проте акцент на підприємстві усе ж на вирощуванні культур. Зібраний сподіваються продати. Частина продукції піде на внутрішній ринок - це соняшник. А от зернові, у тому числі пшениця та кукурудза, підуть на експорт.

- Зараз великі питання з логістикою, але вони поступово вирішуються. Зібраний урожай відправиться до Європи, - розповів пан Андрій. - Сподіваюсь, так чи інакше свою продукцію реалізуємо. Про ціни говорити зарано - нині ситуація складна і змінюється щодня. Проте на світовому ринку ціни на сільгосппродукцію залишились на рівні минулого року.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: жнива Кременчуцький район
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