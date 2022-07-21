У Кременчуцькому районі почалися жнива

Попри погоду та війну збір урожаю йде за планом. Фермери очікуть непоганий врожай. Частина зібраних культур відправиться до Європи
У Кременчуцькому районі аграрії розпочали збирати ранній урожай. «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував в одному з сіл району, де у фермерів - найгарячіша пора. Окрім пшениці збирають ріпак, жито.
На полі із пшеницею кипить робота. Комбайни, трактори, перенавантажувач.
За комбайном ходять лелеки.
Сучасний комбайн рухається, залишаючи стовпи пилу. Півгодини - і вже зібране зерно висипають до перевантажувача. Потім - по новому колу. На полі лишається лише солома.
Пшеницю потім перевірять - визначать ступінь вологості, аби розуміти, чи потрібно її підсушувати чи одразу можна відправляти у зерносховище.
Врожай очікують непоганий - принаймні не гірше минулорічного. Погода вносила свої корективи, проте зреагували вчасно. Збір ранніх зернових іде за планом.
На підприємстві окрім пшениці вирощують соняшник, сарго, кукурудзу та сою - всього близько 10 тисяч гектарів. Тут працює 250 людей.
Проте акцент на підприємстві усе ж на вирощуванні культур. Зібраний сподіваються продати. Частина продукції піде на внутрішній ринок - це соняшник. А от зернові, у тому числі пшениця та кукурудза, підуть на експорт.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер