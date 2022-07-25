У Польщі вже зібрали всю необхідну суму на купівлю Bayraktar для України

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До збору коштів долучились 200 тисяч поляків, а кампанія завершилась на 4 дні раніше, ніж планувалась

За прикладом Литви у Польщі організували збір коштів для купівлі БПЛА Bayraktar. Вчора ініціатор збору журналіст Славомір Сєраковський повідомив, що потрібну суму у 22,5 млн злотих зібрали на чотири дні раніше, ніж планувалась. До збору коштів долучились 200 тисяч поляків.

Нагадаємо, про збір коштів на купівлю безпілотного літального апарату Bayraktar для України Славомір Сєраковський оголосив наприкінці червня.

Раніше українці зібрали кошти на чотири Bayraktar, але турецька компанія Baykar, що виробляє ці БПЛА, відмовилась від народних коштів і пообіцяли безкоштовно передати Україні 3 безпілотника. Тому ініціатор збору коштів Сергій Притула пообіцяв після консультацій з військовими витратити їх на іншу допомогу для ЗСУ.

Наприкінці травня у Литві за три дні зібрали понад 5 млн євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України. Компанія Baykar також вирішила передати БПЛА безкоштовно. Литовці витратили 1,5 млн євро на озброєння для Bayraktar, а 660 тис. євро - на придбання чотирьох дронів Magylas.

А у Канаді і Нідердлантах наразі оголошений та триває збір коштів на народний Bayraktar для ЗСУ.