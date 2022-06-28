У Польщі стартував збір коштів на Bayraktar для України – його ініцюював місцевий журналіст

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У Польщі стартував збір коштів на безпілотний літальний апарат Bayraktar для України.

- Байрактари виключно ефективні в цій війні і саме завдяки їм українцям вдалося відстояти Київ. Але в українців мало часу. Давайте не пасивно дивитимемося, як вбивають українських дітей і зносять ще одне місто. Візьмемо участь у цій боротьбі, - йдеться у повідомленні на сайті zrzutka.pl.

Мета ініціативи — зібрати для ЗСУ 4,5 млн злотих (понад $1 млн). Збір коштів триватиме 30 днів.

Польський журналіст Славомір Сераковський, засновник і головний редактор журналу та однойменного видавництва Krytyka Polityczna, оголосив збір коштів на бойовий безпілотник Bayraktar TB2 для ЗСУ. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

- Литовці вмить зібрали кошти і компанія, яка виробляє Bayraktars, вирішила подарувати один Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню. Пізніше те саме повторилося з наступними трьома! Тепер настала наша черга», — зазначив Славомір Сераковський та закликав поляків не бути пасивними спостерігачами того, як росіяни вбивають українців.

Раніше подібну ініціативу організував литовський журналіст Андрюс Тапінас, тоді литовський народ за 3 доби зібрав майже €6 млн. Згодом українці зібрали 600 млн грн за 3 доби на 4 Байрактари. Турецька компанія BAYKAR подарувала Україні 1 байрактар за кошти, які зібрали литовці, та 3, на які збирали українці.