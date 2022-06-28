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У Польщі стартував збір коштів на Bayraktar для України – його ініцюював місцевий журналіст

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 214

 

Польський журналіст Славомір Сераковський надихнувся прикладом литовців та українців

У Польщі стартував збір коштів на безпілотний літальний апарат Bayraktar для України.

- Байрактари виключно ефективні в цій війні і саме завдяки їм українцям вдалося відстояти Київ. Але в українців мало часу. Давайте не пасивно дивитимемося, як вбивають українських дітей і зносять ще одне місто. Візьмемо участь у цій боротьбі, - йдеться у повідомленні на сайті zrzutka.pl.

Мета ініціативи — зібрати для ЗСУ 4,5 млн злотих (понад $1 млн). Збір коштів триватиме 30 днів.

Польський журналіст Славомір Сераковський, засновник і головний редактор журналу та однойменного видавництва Krytyka Polityczna, оголосив збір коштів на бойовий безпілотник Bayraktar TB2 для ЗСУ. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

- Литовці вмить зібрали кошти і компанія, яка виробляє Bayraktars, вирішила подарувати один Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню. Пізніше те саме повторилося з наступними трьома! Тепер настала наша черга», — зазначив Славомір Сераковський та закликав поляків не бути пасивними спостерігачами того, як росіяни вбивають українців.

Раніше подібну ініціативу організував литовський журналіст Андрюс Тапінас, тоді литовський народ за 3 доби зібрав майже €6 млн. Згодом українці зібрали 600 млн грн за 3 доби на 4 Байрактари. Турецька компанія BAYKAR подарувала Україні 1 байрактар за кошти, які зібрали литовці, та 3, на які збирали українці.

- Компанія Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою «Народний BAYRAKTAR» успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar TB2 для українців для захисту своєї Батьківщини.

Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів.

Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів.

Компанія Baykar молиться про справедливе розв’язання та тривалий мир, - написали на офіційній сторінці кампанії Baykar у Фейсбуці.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Байрактар Польща Литва Туреччина
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