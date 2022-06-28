Окупанти призначили дату «референдуму» про анексію Донбасу: коли та як він пройде

Російські окупанти призначили референдум про анексію Донецької області, що передбачатиме незаконне приєднання регіону до рф, на 11 вересня 2022 року.
Про це написав у своєму Телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко, додавши, що дата співпадає з раданяським «Днем Маріуполя».
За його словами, окупаційні «адміністрації» отримали вказівки підготувати місця проведення та «комісії по проведенню».
Безпосередньо організовуватимуть процес так звані «комітети самоорганізації населення».
Отже, на росії зʼявився новий привід «показати хоч якусь перемогу» в Україні, адже наразі великих успіхів на Східному та Південному фронті окупанти не мають.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер