Окупанти призначили дату «референдуму» про анексію Донбасу: коли та як він пройде

Сьогодні, 21:42 Переглядів: 449

Російські окупанти призначили референдум про анексію Донецької області, що передбачатиме незаконне приєднання регіону до рф, на 11 вересня 2022 року.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко, додавши, що дата співпадає з раданяським «Днем Маріуполя».

За його словами, окупаційні «адміністрації» отримали вказівки підготувати місця проведення та «комісії по проведенню».

Безпосередньо організовуватимуть процес так звані «комітети самоорганізації населення».

- Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників. Одночасно з радянським «Днем міста Маріуполь». Символизм у всьому…, — підкреслив Андрющенко.

Отже, на росії зʼявився новий привід «показати хоч якусь перемогу» в Україні, адже наразі великих успіхів на Східному та Південному фронті окупанти не мають.



