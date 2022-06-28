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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Через негоду 78 населених пунктів Полтавщини залишилися без світла – працюють аварійні бригади

Сьогодні, 22:11 Переглядів: 319

 

В регіоні багато пошкоджень через падіння гілок і дерев

Наразі 78 населених пунктів повністю, а 3 частково залишилися без світла внаслідок негоди на Полтавщині.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

В області вимкнені 22 повітряні лінії та 343 трансформаторні підстанції на території колишніх Полтавського, Карлівського, Козельщинського, Лохвицького, Машівського, Миргородського, Новосанжарського, Решетилівського, Чутівського й Лубенського районів.

Багато пошкоджень у Полтаві через падіння гілок і дерев.

- Аварійно-відновлювальні бригади продовжують ліквідовувати пошкодження, - зазначає Дмитро Лунін.
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Автор: Віктор Крук
Теги: негода Полтавщина світло Полтавська ОВА
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