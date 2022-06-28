Через негоду 78 населених пунктів Полтавщини залишилися без світла – працюють аварійні бригади

Сьогодні, 22:11 Переглядів: 319

В регіоні багато пошкоджень через падіння гілок і дерев

Наразі 78 населених пунктів повністю, а 3 частково залишилися без світла внаслідок негоди на Полтавщині. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. В області вимкнені 22 повітряні лінії та 343 трансформаторні підстанції на території колишніх Полтавського, Карлівського, Козельщинського, Лохвицького, Машівського, Миргородського, Новосанжарського, Решетилівського, Чутівського й Лубенського районів. Багато пошкоджень у Полтаві через падіння гілок і дерев. - Аварійно-відновлювальні бригади продовжують ліквідовувати пошкодження, - зазначає Дмитро Лунін.

Поділитись новиною



