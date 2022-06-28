Через негоду 78 населених пунктів Полтавщини залишилися без світла – працюють аварійні бригади

Наразі 78 населених пунктів повністю, а 3 частково залишилися без світла внаслідок негоди на Полтавщині.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
В області вимкнені 22 повітряні лінії та 343 трансформаторні підстанції на території колишніх Полтавського, Карлівського, Козельщинського, Лохвицького, Машівського, Миргородського, Новосанжарського, Решетилівського, Чутівського й Лубенського районів.
Багато пошкоджень у Полтаві через падіння гілок і дерев.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер