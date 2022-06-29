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За чотири дні окупанти випустили по території України понад 130 ракет: з них дві по Кременчуку

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 519

 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість випущених по Україні ракет за останні дні

Окупанти продовжують демонструвати неабияку зухвалість у завдаванні ракетних ударів по території нашої держави. Так, росія за чотири останні дні випустила по Україні понад 130 ракет.

Про це вчора розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великої Британії, адміралом і сером Тоні Радакіном.

За словами Залужного, чотири дні тому окупантами з різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, три дні тому – 26 ракет, два дні тому – майже 40, за минулу добу – 12 (на момент розмови). З них дві поцілили по Кременчуку.

- На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру в Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців, - написав він.

Також головнокомандувач зауважив, що найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

- Ситуація дуже складна, але контрольована. На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї та боєприпасів, - зазначив Валерій Залужний.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ракетний удар ЗСУ Кременчук
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