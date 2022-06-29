За чотири дні окупанти випустили по території України понад 130 ракет: з них дві по Кременчуку

Окупанти продовжують демонструвати неабияку зухвалість у завдаванні ракетних ударів по території нашої держави. Так, росія за чотири останні дні випустила по Україні понад 130 ракет.
Про це вчора розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великої Британії, адміралом і сером Тоні Радакіном.
За словами Залужного, чотири дні тому окупантами з різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, три дні тому – 26 ракет, два дні тому – майже 40, за минулу добу – 12 (на момент розмови). З них дві поцілили по Кременчуку.
Також головнокомандувач зауважив, що найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер