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Депутати Кременчуцької міськради закликали світ визнати росію державою-агресором

Сьогодні, 20:43 Переглядів: 0

 Заяву підтримали на сесії міськради

28 червня на XVІ позачерговій сесії Кременчуцької міської ради VIIІ скликання депутати підтримали заяву щодо ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці.

Текст заяви:

Найтрагічніший день для Полтавщини за всі понад чотири місяці війни – 

27 червня 2022 року. Мирне місто Кременчук зазнало російського ракетного удару по торговельному центру «АМСТОР». Лише намагання людей жити нормальним життям так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно. Ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке немає ніякого відношення до військових дій. Ракетним пострілом окупанти безжалісно обернули в руїни торговельний центр, поруч з яким не знаходилося жодних військових чи інфраструктурних об’єктів. Це означає, що росія цинічно атакує мирні міста, знищує торговельні центри з людьми у середині. І це не помилкове попадання ракет, це - прорахований російський удар – саме в цей торговельний центр.

       Їх вистачає тільки ось на такі підлі удари, які були у Кременчуці, тільки на тотальне бездумне знищення всього живого. І ця жахлива  війна не зможе затягуватися, якщо ми всі разом зможемо натиснути і відтіснити окупантів з нашої української землі. Світ здатний зупинити російський терор.

       Лідери країн «Велика сімка» та ООН засудили ганебний вчинок росії та підкреслили непохитну підтримку України перед лицем російської агресії. Зазначили, що невибіркові напади на мирних жителів є військовим злочином. Потужні демократії світу заявили, що продовжать надавати фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно і не заспокояться, поки росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну проти українців.

       Ми ніколи не забудемо цей день. І нічого не пробачимо нашим ворогам. Їх чекає трибунал за всі воєнні злочини. Закликаємо світ визнати росію – державою –спонсором тероризму.

Документ є у розпорядженні редакції, скільки депутатів його підтримало - невідомо.

Нагадаємо, нині відомо про 18 загиблих внаслідок трагедії. 36 перебувають безвісти. За медичною допомогою звернулось 59 осіб. У лікарнях перебуває 25 постраждалих.



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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Graphic - Andriy Yermolenko
Теги: війна заява Кременчуцька міська рада держава-агресор
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