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Президент України закликав визнати рф державою – спонсором тероризму, а президент Франції проти

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 290

 

Володимир Зеленський закликав визнати російську федерацію спонсором тероризму після обстрілу окупантами ТЦ «Амстор» у Кременчуці

Президент України Володимир Зеленський закликав світ визнати російську федерацію державою – спонсором тероризму після обстрілу російськими окупантами торговельного центру «Амстор» у Кременчуці.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

- Бити ракетами по цивільних об’єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів. росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор, – зазначив Володимир Зеленський.

Нажаль, президент Франції Емманюель Макрон майже одразу відмовився це робити, хоча і назвав воєнним злочином удар по торговому центру у Кременчуці.

За словами французького лідера, для застосування санкцій проти Москви не потрібна будь-яка категоризація. Про це повідомляє The Telegraph.

- Нам не потрібна якась категоризація для введення в дію санкцій проти Москви через вторгнення в Україну, — заявив французький лідер на саміті G7 та пообіцяв продовжити підтримку України стільки, скільки потрібно.

Виступаючи під завісу саміту Великої сімки, Макрон на пресконференції зазначив, що єдина мета Москви — змусити Україну капітулювати.

За його словами, він дуже сподівається, що війна закінчиться до кінця року і Росія не зможе в ній перемогти.

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Автор: Віктор Крук
Теги: терористи спонсор Росія президент Зеленский
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