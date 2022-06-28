Президент України закликав визнати рф державою – спонсором тероризму, а президент Франції проти

Володимир Зеленський закликав визнати російську федерацію спонсором тероризму після обстрілу окупантами ТЦ «Амстор» у Кременчуці
Президент України Володимир Зеленський закликав світ визнати російську федерацію державою – спонсором тероризму після обстрілу російськими окупантами торговельного центру «Амстор» у Кременчуці.
Про це написав Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
Нажаль, президент Франції Емманюель Макрон майже одразу відмовився це робити, хоча і назвав воєнним злочином удар по торговому центру у Кременчуці.
За словами французького лідера, для застосування санкцій проти Москви не потрібна будь-яка категоризація. Про це повідомляє The Telegraph.
Виступаючи під завісу саміту Великої сімки, Макрон на пресконференції зазначив, що єдина мета Москви — змусити Україну капітулювати.
За його словами, він дуже сподівається, що війна закінчиться до кінця року і Росія не зможе в ній перемогти.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер