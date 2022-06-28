Дніпропетровська ОВА повідомляє про масовану ворожу атаку по області – вдарили 6 ракетами

Сьогодні, 19:44 Переглядів: 779

У Дніпрі є руйнування і можливі загиблі та поранені

Щойно керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у своєму Телеграм-каналі про масований ракетний обстріл області. У Дніпрі зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. На місці ударів рятувальники шукають під завалами людей. Горить сервісна компанія.