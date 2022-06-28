Дніпропетровська ОВА повідомляє про масовану ворожу атаку по області – вдарили 6 ракетами

Щойно керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у своєму Телеграм-каналі про масований ракетний обстріл області. У Дніпрі зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. На місці ударів рятувальники шукають під завалами людей. Горить сервісна компанія.
- Масова ворожа атака по Дніпропетровщині. Шість ракет!!!
Три ракети наші військові збили - над Дніпром та над Синельниківським районом.
У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія.
На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей.
У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються, - написав Резніченко.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер