З бюджету Кременчука виділять матеріальну допомогу  сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару

28 червня на XVІ позачерговій сесії Кременчуцької міської ради VIIІ скликання депутати ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги з бюджету сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор».
Так, розмір виплат складе:
- членам сімей загиблих – 50 тис. гривень;
- постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні –
25 тис. гривень;
- постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тис. гривень.
Документ є у розпорядженні редакції, скільки депутатів його підтримало - невідомо.
Нагадаємо, нині відомо про 18 загиблих внаслідок трагедії. 36 перебувають безвісти. За медичною допомогою звернулось 59 осіб. У лікарнях перебуває 25 постраждалих.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер