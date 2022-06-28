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З бюджету Кременчука виділять матеріальну допомогу  сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару

Сьогодні, 19:13 Переглядів: 858

 Рішення сесії міської ради

28 червня на XVІ позачерговій сесії Кременчуцької міської ради VIIІ скликання депутати ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги з бюджету сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор».

Так, розмір виплат складе:

-  членам сімей загиблих – 50 тис. гривень;

- постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні –  

25 тис. гривень;

- постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні –    10 тис. гривень.

Документ є у розпорядженні редакції, скільки депутатів його підтримало - невідомо.

Нагадаємо, нині відомо про 18 загиблих внаслідок трагедії. 36 перебувають безвісти. За медичною допомогою звернулось 59 осіб. У лікарнях перебуває 25 постраждалих.



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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна Амстор жертви війни постраждалі бюджет Кременчуцька міська рада
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