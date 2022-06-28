З бюджету Кременчука виділять матеріальну допомогу сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару

Сьогодні, 19:13 Переглядів: 858

28 червня на XVІ позачерговій сесії Кременчуцької міської ради VIIІ скликання депутати ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги з бюджету сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор».

Так, розмір виплат складе:

- членам сімей загиблих – 50 тис. гривень;

- постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні –

25 тис. гривень;

- постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тис. гривень.

Документ є у розпорядженні редакції, скільки депутатів його підтримало - невідомо.

Нагадаємо, нині відомо про 18 загиблих внаслідок трагедії. 36 перебувають безвісти. За медичною допомогою звернулось 59 осіб. У лікарнях перебуває 25 постраждалих.





