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Ворог тримає у Чорному морі два носії крилатих ракет «Калібр», які можуть нанести 16 ударів

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 299

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00

Триває 125 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області.

У період з 28 червня по 16 липня поточного року, у Жлобинському районі Гомельської області, заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними.

Не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки з метою уточнення позицій і характеру діяльності наших військ.

На Сіверському напрямку з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Хмелівка і Попівка на Сумщині та села Гірськ Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Золочів, Слатине, Верхній Салтів, Печеніги, Коробочкине, Рубіжне, Перемога, Явірське, Руська Лозова, Циркуни, Чепіль, Іванівка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Вітрівка, Світличне та Уди. Також російські окупанти обстріляли північну частину міста Харкова. Авіаудар із вертольотів Ка-52 зафіксовано неподалік села Явірське.

Українські воїни відбили штурмові дії і змусили окупантів відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман. Противник вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Кутузівки та Циркунів.

На Слов’янському напрямку наші війська зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка. Загарбники відійшли.

Артилерійські обстріли з боку противника фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Ворожі БпЛА діяли в районі села Дібровне.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки.

На Лисичанському напрямку ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки. Противник не припиняє спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вів наступ у напрямку населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Завдав ракетно-авіаційного удару по району Шумів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював із артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Времівка, Зелене Поле, Полтавка, Гірке, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське. Ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжував обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Велика Костромка, Трудолюбівка, Широке, Кобзарці, Любомирівка, Благодатне, Кульбакіне, Шевченкове, Посад-Покровське та Степова Долина. Авіаудари ворога зафіксовано поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України, ворог утримує два носії високоточної зброї, сумарний залп яких складає до 16 крилатих ракет морського базування «Калібр».

Сили оборони України вміло діють на полі бою та, виконуючи вогневі завдання, продовжують завдавати ворогу значних втрат. Триває тотальний спротив на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ оперативна інформація російські окупанти
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