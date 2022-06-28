Правоохоронці встановили імена льотчиків рф, які вдарили по ТЦ «Амстор» в Кременчуку

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 871

За цей злочин будуть покарані безпосередні виконавці злочинного наказу – російські льотчики

Стаття Кримінального кодексу України, за якою правоохоронці розпочали провадження за фактом ракетного удару по торговельному центру в Кременчуку, передбачає довічне ув’язнення. Про це під час брифінгу сьогодні, 28 червня, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

- За цей злочин буде покараний не лише путін, а й безпосередні виконавці. Кримінальне провадження веде Служба безпеки України. Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли, – заявив Денис Монастирський.

Також він зазначив, що наразі відомо про 18 загиблих, 21 особа вважається зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 було госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.

Нагадаємо, воєнні злочинці, що вбили мирних мешканців Кременчука, служать в 52-му важкому бомбардувальному авіаполку у Калузькій області рф. Саме на озброєнні цього полку стоять Ту-22М3, які атакували Україну ракетами Х-22.