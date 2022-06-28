Правоохоронці встановили імена льотчиків рф, які вдарили по ТЦ «Амстор» в Кременчуку

Стаття Кримінального кодексу України, за якою правоохоронці розпочали провадження за фактом ракетного удару по торговельному центру в Кременчуку, передбачає довічне ув’язнення. Про це під час брифінгу сьогодні, 28 червня, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Також він зазначив, що наразі відомо про 18 загиблих, 21 особа вважається зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 було госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.
Нагадаємо, воєнні злочинці, що вбили мирних мешканців Кременчука, служать в 52-му важкому бомбардувальному авіаполку у Калузькій області рф. Саме на озброєнні цього полку стоять Ту-22М3, які атакували Україну ракетами Х-22.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер