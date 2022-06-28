З'явилося відео, як кременчужани у Міському саду рятувалися від ракетного удару

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 384

Великі уламки ракети були розкидані по всьому парку

З'явилося відео з камер спостереження, як кременчужани у Міському саду рятувалися від ракетного удару рашистів. Його виклав директор парку Віталій Дедюрін.

На відео можна помітити, як люди лякаються першого вибуху (приліт у ТРЦ «Амстор»), а потім ракета влучає у завод «Кредмаш», і видно спалах після влучання.

У Міський сад летять уламки, прокочується вибухова хвиля, яка змушує тікати людей і тварин.

Пізніше у соціальних мережах з'явилися світлини, на яких видно, що великі уламки ракети розкидані по всьому парку.